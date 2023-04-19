Maviler'in efsanesi Drogba, kulübün planlamada yaptığı yanlışları eleştirdi.

NE OLDU? Drogba, Chelsea'nin Boehly başkanlığında daha kötüye gittiğine inanıyor ve Amerikalı iş insanının, şişirilmiş bir kadro kurarken genç oyunculara çok fazla odaklandığını iddia ediyor.

NE SÖYLENDİ? Drogba, Canal+'ya yaptığı açıklamalarda, "Takımımı tanıyamıyorum" dedi ve şunları ekledi:

"Chelsea, artık aynı kulüp değil. Yeni bir sahibi ve yeni bir vizyonu var.

"Elbette bunu, birçok oyuncunun getirildiği [Roman] Abramovich döneminde olanlarla karşılaştırmaya çalışıyoruz, ancak o dönemdeki kararlar çok akıllıcaydı.

"Petr Cech, Andriy Shevchenko, Herman Crespo, Michael Essien, Didier Drogba, Florent Malouda ve benim gibi oyuncuları getirmeye devam ediyoruz.

"Bu, şampiyonluklar kazanmak için yapıldı. Belli bir deneyime sahip oyuncular getirildi.

"Şu andaki strateji artık farklı; genç oyuncuları tabii ki almalısınız, ama 30'dan fazla oyuncunun olduğu bir soyunma odasını bir menajerin yönetmesi zordur.”

VE DAHA FAZLASI: Drogba, Maviler'in zor dönemlerin üstesinden gelebilecek ve takım arkadaşlarına doğru yönde rehberlik edebilecek "karizmatik liderlerden yoksun" olduğunu da sözlerine ekledi.

"Oyunu üstlenen, sorumluluklarını üstlenen oyunculara ihtiyacınız var.

"Stadyuma biraz çılgınlık getiren bir oyuncuya ihtiyacınız her zaman vardır."

BÜYÜK RESİM: Boehly'nin 2022-23 sezonundaki kararları hakkında çok tartışma yapıldı, ancak iyi bir izlenim bırakmakta zorlandığı konuşuluyor.

BİR FOTOĞRAFTA:

Güzel zamanları hatırlıyor musun?

Getty Images

SIRADA NE VAR? Çeyrek finalde Real Madrid'e elenen Chelsea, bu sezon çıkacağı maçlarda sadece prestijini korumaya çalışacak.

Çünkü, yapılan astronomik transferlere rağmen herhangi bir kupa için bir iddiaları kalmadı.