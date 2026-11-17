Eski Juventus oyuncusu Angelo Di Livio, futbolculardan teknik direktöre kadar takımın yaşadığı zorlu dönemi ve transfer piyasasını değerlendirdi.

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Angelo Di Livio, 1993-1999 yılları arasında her kupayı kazandığı Juventus'un eski kanat oyuncusu. Radio Bianconera'ya verdiği röportajda Juventus hakkında şunları söyledi: "Endişelendim. Puan durumuna baktım; liderin 11 puan gerisinde olduğunu gördüm. Dördüncü sırayla arasında da 6 puan var. 12 maçın ardından Juventus'un bu durumda olmaması gerektiğini söylemeliyim. Vites yükseltmezsen Şampiyonlar Ligi'ne katılım hattına girmek daha da zorlaşır".

"İyi haberler Conceicao ve Nico Gonzalez'in dönüşü, Yildiz'in de aralık ayında dönecek olması" dediği aktarılan Di Livio, TuttoJuve.com'un haberine göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara güveniyoruz ama Juventus ne olursa olsun vites yükseltmeli. Bu kadar istikrarsız olamazsın. Avrupa'daki mücadelesinin de hakkını vermeli. Orada çok şey başarabileceğin için Avrupa'yı küçümseyemezsin; İtalya Kupası'nı da öyle. Forvet eksik. Juventus gerçekten çok az gol atıyor; ceza sahasına girmek için fırsatlar yaratıyor ama sonra gol bulamıyor".

"Olumlu sinyaller Douglas Luiz ve henüz kendi seviyesine ulaşamamış olsa da Koopmeiners'ten geliyor. Kolo Muani sağda oynayabilir ama ben orada Conceicao gibi rakibini geçebilen bir kanat oyuncusunu tercih ederim. Gerektiğinde Kolo orada oynayabilir ama beni pek ikna etmiyor. Beni hayal kırıklığına uğratan savunma, daha doğrusu takımın savunma performansı. Bence kâğıt üzerinde ligin en güçlü savunması bu. Gatti, Bremer, Kalulu ve Lucumì gibi oyuncular başka hiçbir takımda yok. Orta sahada savunmayı destekleyen bir oyuncu ve Locatelli gibi biri kesinlikle eksik. Ocak ayında ciddi bir forvet alma imkânları olursa neden olmasın?"

"Üstelik Ekhator da geri dönüyor; Juventus ona güvenebilir. Onu iyi tanıyorum, gelecek vadeden bir oyuncu ve maç içinde oyuna girebilir. Hafife alınmamalı. Onu sahada oldukça gözü pek gördüm; bir hamle yapması gerektiğinde yapıyor. Hızlı biri, iyi marke etmezsen canını yakar".

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Ardından Luciano Spalletti hakkında konuştu: "Ona hayranım ama son dönemde çok gergin görüyorum. Bunu oyuncularla iletişim kurma biçiminden anlıyorum. Bu, bildiğim Spalletti değil. Juventus'ta olduğu için kendini kanıtlama isteği ve üzerindeki baskı onu biraz yıpratıyor. Kulübede daha sakin görmek isterdim; bazen ona hiç benzemeyen, aşırı tepkiler veriyor. Sorun o değil. Yerine başka birini getirseniz de sorunlar çözülmez ama bu sezonun kendisi için belirleyici olduğunu anladığını düşünüyorum".

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Di Livio devam etti: "Juventus'ta çok sayıda vasat oyuncu olduğunu söylemekten korkmamalıyız. Olaylara açık gözle bakıp Juventus'u seven biri, bu takımın teknik ve karakter bakımından neler sunduğunu anlayabilir. Montero da birkaç gün önce bana aynı şeyi söylüyordu: Bu takımda karakter yok".

"Juventus'ta olduklarını ve seviyelerini yükseltmeleri gerektiğini anlarlarsa, zihinsel ve fiziksel seviyelerini de yükseltmeliler. O kadar itici güç sağlayan bir statta rakipler sahaya çıkmaya bile cesaret edememeli. Oysa bazen gördüğümüz gibi sahada teslimiyetçi bir tavır sergilememelisin. Karakter üzerinde çalışabilir ve onu geliştirebilirsin. O formaya sıkı sıkıya sarılman gerektiğinin bilinciyle eksiklerini giderebilirsin".

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"Bu oyuncular oldukça rahat. Bizse takımdan ayrılmak zorunda kalabileceğimiz kaygısıyla yaşardık. Bu her şeyi değiştirir; Juventus'ta kalmak istediğin için var gücünle çalışırsın. Oyuncular, teknik direktör ve yönetim harekete geçmeli. İşlerin böyle gitmeyeceğini anlamalılar. Zirvenin 11 puan gerisinde olunamaz. Juventus böyle olamaz".

Son olarak ocak ayındaki transfer dönemine değindi: "Sorloth ve Scamacca takıma seviye atlatır. Scamacca'nın gelişimini izledim. Sorloth'a ceza sahasında topu ulaştırırsan gol atar; kafayla da başka şekillerde de. Juventus'un ihtiyacı olan, bu tür fiziksel oyuncular. Güçlü bir santrfor, ileri uçta bir dayanak noktası gerekiyor. Takım pozisyon üretiyor, ceza sahasına giriyor ama bitiremiyor; rakamlar da bunu söylüyor. Bunu herkes görüyor; Carnevali ve yönetim de anlamalı".