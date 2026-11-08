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DFB, bir yeteneği daha başka bir ülkeye kaptırdı. Almanya genç millî takımlarında forma giyen Matteo Palma, İtalya A Millî Takımı'na çağrıldı.

İtalya Millî Takımı'nın cumartesi günü açıkladığı üzere teknik direktör Roberto Mancini, Udinese Calcio'nun savunma oyuncusunu, sakatlanan stoper Gianluca Mancini'nin (AS Roma) yerine Fransa ve Belçika'ya karşı oynanacak Nations League maçlarının kadrosuna sonradan dahil etti. Gianluca Mancini ile Roberto Mancini arasında akrabalık veya evlilik yoluyla hısımlık bağı bulunmuyor.

Palma, bu çağrıyla birlikte millî takım tercihini değiştirmiş oldu. Ancak 18 yaşındaki oyuncu, İtalya formasıyla ilk maçına çıksa bile FIFA kurallarındaki belirli koşullara bağlı olarak teoride Almanya Millî Takımı'nda oynama hakkını koruyacak. Buna göre bir oyuncu, en fazla üç maçta (resmî veya hazırlık maçı) oynamışsa, son maçında henüz 21 yaşına girmemişse, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'na katılmamışsa, son maçının üzerinden en az üç yıl geçmişse ve diğer ülkenin vatandaşlığına önceden sahipse o ülke adına oynayabiliyor.

Palma bu koşulları hâlâ karşılıyor. Mart 2008'de Berlin'de doğan genç oyuncu, önce İtalya'nın genç millî takımlarında, ardından Almanya'nın 16, 17 ve 18 yaş altı millî takımlarında oynadı. Hertha BSC altyapısında yetişen Palma, 2022'de Udinese'ye transfer oldu. Geçen sezon Udinese A takımında zaman zaman forma giydi, sezonun ikinci yarısı için ikinci lig ekibi Sampdoria Cenova'ya kiralandı ve artık profesyonel kadronun düzenli bir parçası.

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Matteo Palma artık Serie A'da ilk 11 oyuncusu

Sezon başında yaşadığı kas sakatlığının ardından Palma, ilk 11'in düzenli oyuncusu hâline geldi ve son dört Serie A maçının tamamında 90 dakika sahada kaldı. Udinese, 11 maçta topladığı yalnızca beş puanla şu anda ligin son sırasında.

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Udinese ayrıca yediği 25 golle ligin en çok gol yiyen ikinci takımı. Buna rağmen Palma, ülkenin en büyük yetenekleri arasında yer alıyor. Genç oyuncu, daha eylül ayında hangi millî takımda forma giymek istediği konusunu açık bırakmıştı. Transfer gazetecisi Gianluca Di Marzio'ya, "Her iki millî takımla da temas hâlindeyim ama henüz karar vermedim. Bu tekliflerden birini kabul etmek için henüz doğru zaman değil" demişti.

Getty Images

DFB daha önce hangi yetenekleri elinden kaçırdı?

Karar, beklenenden hızlı geldi. Bu da DFB için Kenan Yıldız, Can Uzun, Paul Wanner ve Ibrahim Maza gibi oyuncuların ardından yakın dönemde yaşanan bir başka kayıp anlamına geliyor. Öte yandan Jürgen Klopp, Borussia Mönchengladbach'ın büyük potansiyele sahip oyuncusu Wael Mohya'yı yaklaşan millî takım kampının kadrosuna çağırdı. Mohya, Fas adına da oynama hakkına sahip.

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Forvet Nicolo Tresoldi de İtalya adına oynayabilir ancak kararını, gelecek yaz Almanya ile 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra vermek istiyor.

Stoper mevkisinde ise başka oyunculara fazla yer yok. Kadrodaki yerleri kesin olan Jonathan Tah (Bayern Münih), Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck'in (ikisi de BVB) ardından Sırbistan ve Hollanda maçları için tercih edilen isimler Malick Thiaw (Newcastle United) ve Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) oldu. Inter'in ilk 11'inde düzenli olarak forma giyen Yann-Aurel Bisseck ise şaşırtıcı biçimde kadroya alınmadı.