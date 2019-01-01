Devleri peşinden koşturan çocuk, Juventus yolunda

Juventus, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken 16 yaşındaki genç yıldız Matias Soule'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

, ekiplerinden Velez Sarsfield forması giyen 16 yaşındaki genç yıldız Matias Soule'nin transferinde sona yaklaştı.

, , gibi Avrupa'nın birçok üst düzey kulübü tarafından da ilgi odağı haline gelen Soule, tercihini şampiyonu Juventus'tan yana kullandı. Transferde sona yaklaşıldıkça, genç yıldızın ailesi de İtalya'ya taşınmaya ikna olmuş durumda. Son pürüzleri gidermeye çalışan Juventus, Matias Soule için İtalyan pasaportu çıkarmaya çalışıyor.

Soule, transferin gerçekleşmesi halinde Juventus'un U19 takımında forma giyecek.

Genç yıldız, şimdilik Nicolas Otamendi, Mauro Zarate, Diego Simeone ve Mauricio Pellegrino önemli isimleri futbol dünyasına kazandıran Velez'in genç takımının formasını terletiyor.