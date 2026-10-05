İngiltere'deki transfer piyasasının dengelerini altüst eden heyecan verici bir gelişmede, Real Madrid, Bournemouth'un parlayan yıldızı Alex Scott'ı transfer etme yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu. Bu adım, Chelsea ve Liverpool'un planlarını tehdit ederken büyük bir Avrupa savaşının kapısını da aralıyor.

İspanyol devinin, son haftalarda 23 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunu yakından takip ettiğini ortaya koyan TEAMtalk sitesi, Real Madrid'in oyuncuyu İngiltere Milli Takımı forması altındaki ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta izlemek için Rijeka Stadı tribünlerinde hazır bulunduğunu aktardı. Söz konusu maç, Hırvatistan karşısında alınan tarihi 7-0'lık galibiyetti ve seyircisiz oynanmasına rağmen gözlemcilere ve kulüplere açıktı.

Madrid'in merceği altında üç kez

İngiliz site, Real Madrid'in Scott'ı takibinin yeni ortaya çıkan bir durum olmadığını, Kraliyet kulübünün oyuncuyu en az üç kez izlediğini ve bunların sonuncusunun geçen ay Bournemouth'un İspanya'da Avrupa Ligi'nde Real Sociedad karşısında aldığı galibiyet sırasında olduğunu doğruladı.

Real Madrid şimdi, tüm orta saha mevkilerinde oynayabilme kabiliyeti, yüksek teknik becerileri ve en üst seviyedeki artan tecrübesi sayesinde Premier Lig'in en çok talep gören orta saha oyuncularından biri haline gelen bu futbolcuya olan ilgisini yoğunlaştırmayı değerlendiriyor.

Bu ilgi, kulübün genç İngiliz yetenekleriyle yaşadığı tecrübenin başarısı gölgesinde geliyor. Bunların başında ise Bernabéu'da temel bir yapı taşı olarak yerini sağlamlaştıran ve sözleşmesini uzatmaya yaklaşan Jude Bellingham geliyor.

Chelsea ve Liverpool da sahnede

Scott, hâlâ ilgilenenler listesinin başında yer alan ve gelişimini yakından takip eden Chelsea için uzun vadeli bir hedef sayılıyor. Liverpool ise oyuncuya aynı şekilde büyük bir ilgi gösteriyor.

Ancak Real Madrid'in işin içine girmesi, rekabete yeni ve belirleyici bir boyut katabilir. Özellikle de kulübün son on sekiz ay boyunca bakışlarını giderek Premier Lig'e çevirmesi ve Crystal Palace oyuncusu Adam Wharton'ın hedefleri arasında olması dikkat çekiyor.

Buna karşılık Bournemouth, cevherine sıkı sıkıya sarılıyor ve sözleşmesini uzatmak için büyük çaba gösteriyor; önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde oyuncunun ayrılmasına izin vermeyeceğini vurguluyor. Buna rağmen kulübün bu tutumunun, Avrupa'nın devlerini bir girişimden caydırması beklenmiyor.

Bilgiler, Real Madrid'in 2027 yılında rekabetçi bir teklif sunmayı düşünebileceğine işaret ederken, İtalyan ekibi Milan da istenen bedelin 75 milyon sterlini aştığının ve bu rakamın mevcut mali gücünün dışında kaldığının farkında olmasına rağmen durumu takip ediyor.

Scott'ın uluslararası arenada parlaması ve kıtanın devlerinin ona olan takibinin artmasıyla birlikte Bournemouth, en önemli oyuncularından birini elinde tutmak için çetin bir mücadeleye hazırlanıyor gibi görünüyor. Ufukta ise İngiliz yıldızın geleceği açısından belirleyici olabilecek bir yazda Chelsea, Liverpool ve Real Madrid arasında kızışacak bir mücadele beliriyor.







