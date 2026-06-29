Devasa bir meblağ… Chelsea, Maresca’nın Manchester City’nin teknik direktörü olarak atanmasından ne kadar kazanacak?

Chelsea, eski teknik direktörü Enzo Maresca’nın ayrılışını geride bıraktı; ancak onu bedelsiz olarak gitmesine izin vermedi. Kulüp, Manchester City ile yapılan anlaşma kapsamında maddi tazminat almayı garantiledi ve ardından İtalyan teknik direktöre yönelik sert bir ton içeren bir açıklama yayınladı. Bu durum, Maresca’nın yeni takımının resmi olarak açıklanmasıyla eş zamanlı olarak büyük tartışmalara yol açtı.

Manchester City, bugün Pazartesi günü İtalyan Enzo Maresca’yı üç sezonluk bir sözleşmeyle birinci futbol takımının teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Maresca, 2029 yazına kadar görevine devam edecek ve bu adım, İngiliz kulübü için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Manchester City, resmi bir açıklamada, Maresca’nın geçtiğimiz yıllarda başarılı bir teknik direktörlük deneyimi oluşturduktan sonra kariyerinde üçüncü kez kulübe geri döndüğünü belirterek, İtalyan teknik direktörün başarı serisini sürdürme yeteneğine tam güven duyduğunu vurguladı.

Buna karşılık Chelsea, Manchester City’nin Maresca ile sözleşme imzaladığını duyurmasının hemen ardından eski teknik direktörü Enzo Maresca’yı eleştiren resmi bir açıklama yayınlayarak, ayrılış şekline duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Ayrıca, Manchester City ile maddi tazminat almasını içeren bir uzlaşmaya vardığını ve İtalyan teknik direktörle de kulübe tazminat ödemesini öngören ayrı bir anlaşma yaptığını açıkladı; ancak ayrıntılar veya tutarlar hakkında bilgi vermedi.

İngiliz Yayın Kurumu BBC ise, Maresca’nın sözleşmesinin feshedilmesi ve takımın teknik direktörlüğüne geçmesi karşılığında Chelsea’nin Manchester City’den 17 milyon sterlin tutarında tazminat aldığını açıkladı.

Manchester City, Maresca’nın dönüşünün, yerel ve kıtasal şampiyonluklar için güçlü bir rekabet sürdürerek ve son yıllarda takımın ayırt edici özelliği haline gelen hücumcu kimliğini pekiştirerek yeni bir başarı döneminin başlangıcı olmasını umuyor.