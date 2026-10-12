Dev maçta hakem tartışması: Zamalek, Ahly karşısında iki penaltıyı hak etti mi?

Ahly, Mısır Futbol Ligi'nin altıncı haftasının zirve maçını kazandı. Dün pazar günü Zamalek'i 2-0 yenen Ahly, lig şampiyonuna müsabakadaki ilk yenilgisini tattırdı. Maçta Zamalek oyuncuları, özellikle Ahly'nin ilk golü ve istedikleri iki penaltı nedeniyle Slovenyalı hakem Rade Obrenoviç'in kararlarına şiddetle itiraz etti.

Hakem uzmanı Cemal eş-Şerif, "El-Arabi el-Cedid"e yaptığı açıklamalarda, Muhammed Hani'nin kaydettiği Ahly golünün geçerli olduğunu belirtti. Şerif, topa vuruş anında Ahmed Seyyid Zizo'nun ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen, Ahly oyuncusunun Zamalek kalecisinin görüşünü engellemediğini, ayrıca topa müdahale etmek ya da kalecinin topu kurtarma kabiliyetini etkilemek için belirgin bir hareket yapmadığını vurguladı; bu da golü hakemlik açısından geçerli kılıyor.

İkinci yarıda Zamalek, oyuncusu Shikabala… Chico Banza'nın 63. dakikada ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı istedi, ancak hakemlik uzmanı oyunun devam etmesi yönündeki hakem kararının doğru olduğunu teyit etti.

Zamalek'in itirazları bu pozisyonla da sınırlı kalmadı; 78. dakikada Ahly savunmacısı Eşref Dari ile Zamalek forveti Chico Banza'nın ceza sahası içinde girdiği mücadelenin ardından ikinci bir penaltı talep edildi.

Şerif, hakemin kararının bu pozisyonda da doğru olduğunu belirterek, topa kafayla vurmaya hazırlanan Dari'nin güzergâhına Banza'nın girdiğini, forvetin topa ulaşmaya çalışmadığını, temasın ardından penaltı kazanmak amacıyla ceza sahası içinde yere düştüğünü açıkladı; dolayısıyla Ahly savunmacısı aleyhine bir faul verilmesi gerekmiyordu.