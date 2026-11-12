Reklam

Nicolo Tresoldi, Club Brugge'de bir kez daha olağanüstü bir sezon geçiriyor. Bu performansı taliplerinin iştahını kabartıyor. Kış transferi son dönemde ihtimal dışı görünüyordu ancak şimdi durum değişebilir.

İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Belçika'nın köklü kulübü yıldız forvetini yılbaşında göndermeye artık hazır. Ancak bunun için 60 milyon euroluk bir teklif gelmesi gerekiyor. Son dönemde medyada 50 milyon euroluk bir talep konuşuluyordu; bu rakam ise gelecek yaz gerçekleşecek bir transfer içindi.

İtalyan spor gazetesine göre Tresoldi'nin gelecekteki kulübü de şimdiden belli gibi görünüyor. Gazzetta, çarşamba günü, Club Brugge'ün adı açıklanmayan üst düzey bir yetkilisinin Het Nieuwsblad'a yaptığı açıklamalara rağmen AC Milan'ın kışın transfer için girişimde bulunmak istediğini bildirmişti.

Belçika gazetesi, Club Brugge yönetiminden bir isme Tresoldi'yi ve olası bir kış transferini sormuştu. Yönetici, 22 yaşındaki futbolcunun "satılık olmadığını" ve bu nedenle ocak ayında gelecek tekliflerin "tamamen önemsiz" olduğunu söylemişti. Öte yandan Gazzetta , Tresoldi'nin Rossoneri'den "yalnızca bir telefon beklediğini" yazdı. Alman-İtalyan futbolcu, çocukluğundan beri Milan'a transfer olmanın hayalini kuruyor.

Reklam Reklam

Babası Emmanuele, kısa süre önce Gazzetta dello Sport'a, "Kaka, Inzaghi ve Pato'ya âşık oldu; onu bundan vazgeçirmek imkânsızdı" dedi ve şunu vurguladı: "Hayali, AC Milan formasını giymek." Milan'ın, birçok kulübün ilgilendiği forvetin transferini bu nedenle şimdiden "yönetimin öncelikli işi" hâline getirdiği belirtiliyor.

Related Topics

Belçika'daki ilk sezonunda 58 maçta 31 gole katkı sağlayan Tresoldi, ikinci yılında da etkileyici bir performans sergiliyor (11 lig maçında sekiz gol). Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman göz kamaştırdı. Dört maçta şimdiden beş gol attı. Bunların arasında Inter Milan'a karşı yaptığı tarihi hat-trick de var.

Bayern Münih de Tresoldi ile ilgileniyor mu?

Geçen yaz Tresoldi'yle ilgilenen kulüplerin listesinin hem yıldızlarla dolu hem de uzun olduğu söyleniyordu. Bir dönem FC Barcelona'ya, başka bir dönem Atletico Madrid'e transferi gündeme geldi. BVB de olası talipler arasında sık sık anıldı.

Reklam

Son olarak tz ve Münchner Merkur, Bayern Münih'in de Alman U21 millî oyuncusunu izlemeye aldığını ve Belçika'ya birkaç kez gözlemci gönderdiğini bildirdi. Harry Kane kısa süre önce sözleşmesini 2029'a kadar uzatmış olsa da Bayern'in, Tresoldi'yi İngiliz yıldızın yanında santrfor pozisyonu için potansiyel bir "ikinci silah" olarak gördüğü belirtiliyor.

Ancak Tresoldi'nin Münih'e transferinin ne kadar mantıklı olacağı konusunda her iki taraf açısından da soru işaretleri var. Gelişimi ve yaşı göz önüne alındığında, üst düzeyde düzenli oynama süresi Tresoldi için en önemli konu. Bu nedenle Belçika liginden ayrılması mantıklı olsa da Bayern Münih'e gitmesi aynı ölçüde mantıklı görünmüyor. Kane neredeyse hiç sakatlanmıyor ve maçların çoğunda santrfor pozisyonunun tartışmasız ilk tercihi olacak. Diğer hücum mevkilerinde de rekabet son derece yoğun.

Reklam

Bayern'in gelecek yaz transferdeki önceliğinin sol kanatta Luis Diaz'a güvenilir bir alternatif bulmak olduğu belirtiliyor. Münih ekibinin kadrosunda Kane'in yanı sıra gerçek bir santrfor bulunmadığı da bir gerçek.

Ancak teknik direktör Vincent Kompany ve sportif direktör Max Eberl, geçen yazki transfer döneminin ardından, Kane'in oynayamadığı durumlarda yeni transfer Ismael Saibari ve Serge Gnabry'nin uygun alternatifler olabileceğini vurgulamıştı. İki oyuncu da şu anda sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Bu yüzden Bayern'in Tresoldi için yüksek maliyetli bir transfer yarışına girmesi şüpheli görünüyor. Üstelik futbolcunun gelecekteki kulübü de görünüşe göre zaten belli.

Getty Images

Reklam

Almanya mı, İtalya mı? Tresoldi gelecekte hangi millî takımda oynayacak?

Tresoldi'nin millî takım tercihi konusunda ise durum farklı. Temmuz 2025'te Hannover 96'dan Club Brugge'e, iddiaya göre 7,5 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, öncelikle Almanya U21 millî takımıyla Sırbistan ve Arnavutluk'ta Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Millî takım kararını ise ardından verecek.

Tresoldi, Cagliari'de doğdu ve ergenlik yıllarında ailesinin işleri nedeniyle Almanya'ya taşındı. Bu nedenle hem İtalya hem de Almanya adına oynama hakkına sahip. Ayrıca annesinin memleketi olan Arjantin'i de gelecekte temsil edebilir. Ancak Tresoldi için asıl yarışın Almanya Futbol Federasyonu ile İtalya Futbol Federasyonu arasında geçeceğine işaret eden pek çok şey var.

Reklam

Bu konuda millî takım teknik direktörü Roberto Mancini, kısa süre önce hem kendisinin hem de teknik direktör Claudio Ranieri'nin Tresoldi'yi ikna etmek için yoğun çaba gösterdiğini doğruladı. Mancini, "Tresoldi ile konuştum, Ranieri de onunla konuştu" dedi ve şöyle devam etti: "Bence İtalya için oynama isteğini hissetmesi gerekiyor. U21 takımıyla Avrupa şampiyonu olan babası gibi o da İtalya'da doğdu. Azzurri'yi seçme ihtimali olduğuna inanıyorum." Mancini, "Bizim için önemli bir oyuncu olabileceğini biliyor" diye ekledi.

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Tresoldi ile birkaç kez görüştü. Forvet ise son olarak kararını erteledi. Eylül ayında "Kalbim biraz yüzde 50 İtalya, yüzde 50 Almanya" demişti. Tresoldi, 2027 yazındaki U21 Avrupa Şampiyonası'na kadar Almanya formasını giymeye devam etmek istiyor. Kesin kararını ancak bundan sonra verecek.