Dev bir bonservisle: Manchester United, Chelsea'nin yıldızını hedefliyor

Manchester United, önümüzdeki ocak ayının kış transfer döneminde, Chelsea'nin güvenini kazanamayan Fransız sağ bek Malo Gusto'yu kadrosuna katmak için iddialı bir teklif sunmayı değerlendiriyor.

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Chelsea, o dönem 19 yaşında olan oyuncuyu 2023 yılının Ocak ayında, Graham Potter'ın teknik direktör olduğu sırada Lyon'dan 30,7 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattığında Gusto'dan beklentiler oldukça yüksekti.

Şu anda 23 yaşında olan Gusto, Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 144 maça çıktı ve kulübün UEFA Konferans Ligi ile Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına katkı sağladı.

Ancak çoğu zaman Gusto, Chelsea kaptanı Reece James fiziksel olarak hazır olduğunda forma şansı için onunla rekabet etmek zorunda kaldı; bu da çoğu kez kesintisiz bir maç serisi yakalamakta zorlanması anlamına geliyordu.

İngiliz oyuncuyu büyük olasılıkla yeni yıla kadar sahalardan uzak tutacak olan James'in son sakatlığı, Gusto'ya yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde düzenli oynama süresi elde etmesi için kapıyı aralamış görünüyor.

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Gusto, Eylül ayından bu yana Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı ve Stamford Bridge'deki oyuncu sıralamasında Josh Acheampong'un Fransız milli futbolcunun önüne geçtiği anlaşılıyor.

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Bu hafta başında geniş yankı uyandıran haberler, Gusto'nun "seçeneklerini değerlendirdiğini" ve başka bir yerde yeni bir meydan okuma arayışıyla Chelsea'den ayrılma ihtimaline "açık" olduğunu ileri sürdü.

İngiliz "Metro" gazetesine göre, bu durum iki Manchester kulübünü de alarma geçirdi; United ve City'nin ilgilendiği ve bir fırsatın doğması ihtimaline karşı durumu takip ettiği belirtildi.

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Chelsea'yi Gusto'dan vazgeçmeye ikna etmek için yaklaşık 75 milyon sterlinlik bir teklifin gerekebileceği öne sürülüyor.

Manchester City'nin Gusto'ya olan ilgisi bir süre öncesine dayanıyor; teknik direktör Enzo Maresca'nın yaz aylarında Etihad Stadyumu'nda görevi devraldığında bu bek oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeye istekli olduğu biliniyordu.

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Gusto'nun Chelsea ile mevcut sözleşmesinde üç buçuk yıl bulunuyor.

Elbette, önümüzdeki Ocak ayındaki kış transfer döneminde olası transfer anlaşmaları konusunda hem Manchester United hem de City'nin önünde bazı karmaşıklıklar bulunuyor.