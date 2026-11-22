Paris Saint-Germain, son derece kritik bir dönemde ağır bir darbe aldı. Takım, en önemli hücum silahlarından biri olan Fransız oyuncu Désiré Doué'yu ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle kaybetti. Bu darbe yalnızca takımın sezonun geri kalanındaki hesaplarını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Parisli yönetimi, takımın en önemli yeteneklerinden birinin yokluğunu telafi edebilecek bir oyuncu arayışında devre arası transfer döneminde zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

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Doué, Paris Saint-Germain'in Ligue 1'de Nice ile oynadığı maçta sakatlandı. Kulüp daha sonra yaptığı resmi açıklamada oyuncunun sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı olduğunu doğruladı.

Fransız oyuncunun, içinde bulunduğumuz kasım ayı sona ermeden ameliyat olması planlanıyor. Oyuncunun 2026-2027 sezonunun geri kalanını kaçırması bekleniyor. Bu durum, oyuncunun hücum becerilerine ve saha içindeki çok yönlü rollerine güvenen İspanyol teknik direktör Luis Enrique için büyük bir teknik kayıp anlamına geliyor.

Doué'nun sakatlığının yansımaları Paris ekibiyle sınırlı kalmıyor, Fransa Milli Takımı'nı da etkiliyor. Fransa, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde 20 kez milli forma giyen oyuncudan yoksun kalacak.

Luis Enrique için durum, hücum hattındaki diğer eksiklerle daha da zorlaşıyor. Bunların başında Gürcü Khvicha Kvaratskhelia geliyor. Buna Ousmane Dembélé'nin peşini bırakmayan tekrarlayan sakatlıklar da ekleniyor. Bu tablo, Paris Saint-Germain'in tüm kupalar için mücadele etmeyi hedeflediği bir dönemde İspanyol teknik adamın elindeki hücum seçeneklerini azaltıyor.

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Takımın Ferran Torres, Mika Godts ve Senny Mayulu gibi bazı iç çözümleri bulunsa da bu seçenekler, Doué'nun bıraktığı teknik etkiyi telafi etmeye yetmeyebilir. Bu da yönetimi devre arası transfer dönemine girmeyi ciddi şekilde düşünmeye itiyor.

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Özel kriterler: Campos nasıl bir oyuncu istiyor?

Paris Saint-Germain, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Doué'nun sakatlığıyla birlikte yeni bir oyuncu transferi takımı güçlendirmek için yalnızca bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk hâline geldiğinden, ocak ayında hücum gücünü artırmaya şimdiden yönelmiş durumda.

Haberde, kulübün sportif danışmanı Luis Campos'un Luis Enrique ile koordineli şekilde beklenen transferin hatlarını belirlemeye başladığı belirtildi. Kulüp, kanat pozisyonunda oynayabilen oyunculara açık bir öncelik vererek çok yönlü bir hücum oyuncusu arıyor.

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Mesele yalnızca yeni bir hücum ismini kadroya katmak değil, İspanyol teknik adamın felsefesine uygun belirli teknik özelliklere sahip bir oyuncu seçmek. Bu kriterlerin başında savunmacıları çalımlama becerisi ve bire bir mücadelelerde üstünlük kurma geliyor. Bunlara dar alanlarda etkili hareket etme ve rakip baskısıyla hızla başa çıkabilme de ekleniyor.

Enrique, taktik sistemine hızla uyum sağlayabilecek ve uzun bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duymadan fark yaratmaya katkı sunabilecek bir oyuncu istiyor. Böylece takım, Doué'nun uzun süreli yokluğuna rağmen hücum gücünü koruyabilecek.

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Brunner ve Kroupi hesapların dışında, bütçe ise hesaplı

Foot Mercato, Paris Saint-Germain'in ilgisiyle adı anılan bazı isimlerin mevcut aşamada aranan kriterlere uymadığını belirtti. Bu isimler arasında, kulübün olası adaylar listesinde yer almalarına rağmen Monaco forması giyen Paris Brunner ve Bournemouth'un forveti Eli Junior Kroupi de bulunuyor.

Öte yandan Paris yönetimi, Doué'nun beklenmedik yokluğunu telafi etmek adına mali yarışlara girmeyi ya da pahalı bir transfer yapmayı düşünmüyor. Amaç, parayı akıllıca yatırmak ve uygun bir maliyetle istenen katkıyı sağlayacak bir oyuncuya ulaşmak.

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Ancak bu görev kolay olmayacak. Özellikle kulüplerin devre arası transfer döneminde genellikle kilit oyuncularından vazgeçmek istememesi nedeniyle, sezon ortasında üst düzey özelliklere sahip bir hücum oyuncusunu transfer etmek büyük bir zorluk oluşturuyor.

Dolayısıyla Luis Campos, teknik kalite ile mali maliyet arasında dengeyi kurmak gibi karmaşık bir görevle karşı karşıya kalacak. Luis Enrique ise Doué'nun bıraktığı boşluğu doldurabilecek ve Paris Saint-Germain'in tüm kulvarlardaki hedeflerini canlı tutabilecek takviyeyi bekliyor.