Didier Deschamps, takımının Dünya Kupası yarı finalinde Üç Aslan karşısında şanslı olduğunu kabul etti.

Aurelien Tchouameni ve Olivier Giroud'nun goller, cumartesi gecesi Fransa'yı yarı finale yükseltmeye yetti. Ancak İngiltere'ye 90 dakikada iki penaltı verdiler. Harry Kane ilkini gole çevirirken ikincisini atamadı ve İngiltere, turnuvadan elendi.

Maçtan sonra ise Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımının şanslı olduğunu itiraf etti.

Ne söylendi?

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Deschamps, şunları söyledi:

"Oyuncularımın yeniden son dörde kalması harika. İki penaltı şansı vermemize rağmen biraz şanslıydık. Ama kalbimiz ve cesaretimizle galibiyeti koruduk.

"Çeyrek finallerin hepsini izledim. Yarı finale kalan hiçbir takım maçın kontrolünü tamamen, hatta çoğu zaman elinde tutamadı. Tabii yine de kontrolü vermemeyi tercih ederdim. İngiltere'ye bazı hediyeler verildi, ancak onlar gerçekten yüksek seviyedeydi."

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Fransa artık arka arkaya Dünya Kupası'nı kazanma fırsatına sahip. Bu, geçmişte İtalya ve Brezilya'nın elde edebildiği bir başarı.

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