Deschamps: En iyisi Messi diyemem!

Fransa Milli Takımı’nın deneyimli teknik direktörü Lionel Messi’nin sekizinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanması değerlendirdi.

Lionel Messi’nin Pazartesi günü Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain’den eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi yenerek sekizinci Ballon d'Or ödülünü kazanmasına bir tepki de Fransa Milli Takımı’nın deneyimli teknik direktörü Didier Deschamps'tan geldi.

"En iyisi olduğunu söylemek zor"

Arjantin’in Dünya Kupası’nın finalinde karşılaştığı Fransa’nın Messi’yi durdurmakla görevli olan teknik direktörü, ödül töreninin ardından ödülü Messi’nin kazanmasına ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Messi’nin futbol tarihine adını yazdırdığını belirten Deschams, Arjantinli futbolseverlerin tepkisini çeken açıklamalar yaptı.

Messi’nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyemeyeceğini dile getiren Deschamps, “Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan ya da daha genç olan Mbappe'den daha iyi olduğunu söylemek zor. Bu üç oyuncu da futbol tarihi açısından şüphesiz çok önemli ve yıllarca unutulmayacak isimler” dedi.