Fenerbahçe Galatasaray derbisi, İstanbul merkezli bir Süper Lig derbisidir. İstanbul’un iki ayrı

kıtasında bulunan kulüplerin bu derbisi Türkiye’de olduğu kadar dünyada da merakla beklenen derbiler arasında yerini almıştır.

Fenerbahçe iç saha maçlarını Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynarken Galatasaray ise iç saha maçlarını Sarıyer’deki Nef Stadyumu’nda oynamaktadır.

Hem spor kültürü hem toplumsal kültür hem de popüler kültürde kendine geniş yer bulan bu derbi, yıllardır pek çok taraftar için haftalar öncesinden hazırlanılan bir ritüele dönmüştür.

1905 tarihli sarı kırmızılılar ile 1907 tarihli sarı lacivertliler, aralarındaki ilk müsabakayı 17 Ocak 1909 tarihinde Union Club Sahası’nda gerçekleştirdiler. Bu özel maçta Galatasaray sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Ezeli rakiplerin ilk resmi maçı, yani ilk derbi İstanbul Futbol Ligi kapsamında 9 Ocak 1910 senesinde oynandı.

Galatasaray’ın 3-0’lık galibiyeti, sonraki 4 sene boyunca da devam etti ve Fenerbahçe’yle oynadığı maçlarda 4 sene boyunca hiç gol yemedi. Bununla birlikte Fenerbahçe 4 Ocak 1914’teki derbide 4-2’lik skorla Galatasaray’ın galibiyet serisini sona erdirdi.

12 Şubat 1911 senesindeki İstanbul Futbol Ligi müsabakasında sarı kırmızılılar rakibini 7-0’lık bir skorla mağlup ederek tarihinde Fenerbahçe’ye karşı en farklı galibiyetini aldı. 6 Kasım 2002 tarihindeki Süper Lig maçındaysa sarı lacivertliler rakibini 6-0’lık bir skorla mağlup ederek Galatasaray’a karşı en farklı galibiyetini aldı.

Hâlihazırda oynanan resmi organizasyonlarda derbinin tarafı iki takımın da bu müsabakalara çok farklı anlamlar yükledikleri biliniyor.

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Fenerbahçe’nin 19 Süper Lig şampiyonluğu varken Galatasaray’da bu rakam 22.

6 Türkiye Kupası kazanan Fenerbahçe’nin derbideki ezeli rakibi Galatasaray’ınsa 18 Türkiye Kupası bulunuyor. Türkiye Süper Kupası’nı sarı lacivertliler 9 kere kazanırken sarı kırmızılılar 16 kere kazandılar.

Bununla birlikte Galatasaray’ın 1 UEFA Avrupa Ligi 1 UEFA Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.