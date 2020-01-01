Depay yarışında Juve de var
Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'da forma giyen Memphis Depay'la ilgilenen takımların arasına İtalyan devi Juventus da katıldı.
Sport'ta yer alan habere göre devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona'nın Depay transferindeki en büyük rakibi Juventus olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Depay'ı ocak ayında satarak gelir elde etmeyi planlayan Lyon, ekonomik sıkıntıları nedeniyle tekliflere açık.
Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın çok istediği Depay'a Juventus'un maddi açıdan daha cazip bir teklif yapması bekleniyor. Torino ekibinin genç teknik direktörü Andrea Pirlo'nun Morata, Dybala ve Ronaldo'ya alternatif bir isim aradığı biliniyor.
Bu sezon Lyon'la 16 maça çıkan Depay, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.