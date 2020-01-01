Depay yarışında Juve de var

Lyon'un Hollandalı yıldızı, Avrupa devlerinin transfer radarında.

ekibi Olimpik 'da forma giyen Memphis Depay'la ilgilenen takımların arasına İtalyan devi da katıldı.

Sport'ta yer alan habere göre devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen 'nın Depay transferindeki en büyük rakibi Juventus olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Depay'ı ocak ayında satarak gelir elde etmeyi planlayan Lyon, ekonomik sıkıntıları nedeniyle tekliflere açık.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın çok istediği Depay'a Juventus'un maddi açıdan daha cazip bir teklif yapması bekleniyor. ekibinin genç teknik direktörü Andrea Pirlo'nun Morata, Dybala ve Ronaldo'ya alternatif bir isim aradığı biliniyor.

Daha fazla takım

Bu sezon Lyon'la 16 maça çıkan Depay, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.