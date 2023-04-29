Roberto De Zerbi’nin takımı yükselişini sürdürürken, karşılaşmaya Türk futbolcu damga vurdu.

Teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Roberto De Zerbi’yi getirdikten sonra Premier Lig’in en dikkat çekici takımlarından biri olan Brighton, Wolverhampton engelini 6-0’lık skorla geçerken, iki gol Türk futbolcu Deniz Undav’dan geldi. Daha önce milli takım yetkilileri tarafından A Milli Takım kadrosuna da dahil edilen gurbetçi oyuncu, Premier Lig’deki ilk gollerini attı.

Maçın 6. Dakikasında takımını öne geçiren golü atan Deniz, 66’da ise kapanışı yapan golü attı ve farklı galibiyette önemli rol oynadı.

Belçika'da şov yapmıştı

Karşılaşmanın 80. Dakikasında yerini Yasin Abbas Ayari’ye bırakan Deniz, bu sezon istediği kadar forma şansı bulamamıştı. Geen sezon Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımının formasını giyen 26 yaşındaki golcü 33 maçta 25 gol atmıştı.

Almanya 3. Ligi’nde sergilediği performansın ardından Belçika’ya transfer olan ve burada geçirdiği iki yılın ardından Brighton tarafından bonservisi alınan Deniz, daha önce Lig Kupası ve FA Cup maçlarında da fileleri sarsmıştı. Çeşitli sebeplerden ötürü ay-yıldızlı formayla herhangi bir maça çıkmayan Deniz’in önümüzdeki süreçte milli takım için oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyor.