Mısır ekibi Ahly, bugün erken saatlerde yıldızı İmam Aşur'un takımda kalmasında ısrarcı olduğunu ve mevcut yaz transfer döneminde ayrılığının konuşulmasını reddettiğini açıkladı; ancak milli orta saha oyuncusunun adı, Suudi Arabistan ekibi İttihad ile ilişkilendirilmesinin ardından gündemin ilk sırasında yer almaya devam etti.





Mısırlı gazeteci Ahmed Abdülbasıt, "X" platformundaki hesabı üzerinden İttihad'ın son anlarda İmam Aşur transferini kapabileceğini açıkladı ve Ahly'yi oyuncuyu satmaya ikna etmek amacıyla yeni ve devasa bir mali teklif hazırlamak için hâlihazırda görüşmeler yürütüldüğüne dikkat çekti.











Ahly daha önce resmi bir açıklamayla, Türk ekibi Konyaspor'un üç yılda ödenmek üzere 4,5 milyon dolar değerindeki teklifini reddettiğini duyurmuş ve İmam Aşur'un bu sezon satılık olmadığını vurgulamıştı.





Kırmızılı kulübün Konyaspor'a gönderdiği mektupta, Ahly yönetiminin Türk kulübünün ilgisini takdir ettiği, ancak oyuncunun takımda kalmasında ısrarcı olduğu belirtilirken, iki taraf arasında gelecekte iş birliği olabileceğine de işaret edildi.





Geçen saatlerde Türk basınında yer alan haberlerde, Konyaspor'un İmam Aşur'a ilgisinin sürdüğü, hatta teklif değerini yaklaşık 7,5 milyon dolara yükselttiği ifade edildi; ancak Ahly bu haberlerle ilgili herhangi yeni bir resmi tavır açıklamadı.





Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın olası girişimi, özellikle Suudi kulübünün transfer piyasasının kapanmasından önce Ahly yönetiminin tavrını değiştirmek amacıyla daha önce sunulanı aşan bir mali teklif sunmaya karar vermesi halinde, oyuncunun dosyasına yeni bir boyut kazandırıyor.





İmam Aşur, 2023 yazında Danimarka ekibi Midtjylland'dan takıma katılmasının ardından Ahly ile 2028 yazına kadar sözleşmeli olup, kırmızı kalenin formasıyla üstün performanslar sergiledi ve ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile dikkat çekti.

Suudi Roshn Ligi maç biletleri! Biletini şimdi al!



