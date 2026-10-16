Dembele mart ayına kadar izin istedi, Enrique'nin yanıtı: Burada patron o!

Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 4-2 yenmelerinin ardından ek izin günleri istediğini söyleyerek hocasına şaka yapan Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin açıklamalarına yanıt verdi.

Dembele maçın ardından esprili açıklamalar yapmış, salı ve çarşamba günleri Şampiyonlar Ligi maçları oynamaktan, özellikle de tatilden döndüğünde keyif aldığını belirtmiş, ardından izin sürelerinin önümüzdeki mart ayına kadar uzatılmasını istediğini söyleyerek Enrique'ye şaka yapmıştı.

Fransız futbolcu şöyle konuşmuştu: "İyi bir maç oldu. Salı ve çarşamba günleri oynamaktan çok keyif alıyorum, özellikle de tatilden döndüğümde; bu bana büyük bir zevk veriyor. Evet, mümkünse mart ayına kadar. Karar hocaya ait." Bu sözleri gülerek söyledi.

Enrique: Dembele başkandır!

Strasbourg maçının öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında Enrique, futbolcusunun açıklamalarına espriyle karşılık verdi ve gerektiğinde oyuncularına izin vermeye açık olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik direktör, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şöyle dedi: "Ousmane başkandır. Sürekli şaka yapıyor ve ben onun futbola olan tutkusunu seviyorum. Elbette şaka yapıyordu."

Enrique şöyle devam etti: "Oyunculara izin vermeye her zaman açığım. Onlara izin verme sorumluluğu bana ait, ancak bu, antrenman merkezine (Campus) gidip çalışmaları gerektiği anlamına geliyor."

Enrique'nin açıklamaları, Avrupa'da Manchester City karşısında alınan heyecanlı galibiyetin ardından Paris Saint-Germain içindeki olumlu bir atmosferde geldi. Takım ise Fransa Ligi'nde Strasbourg ile karşılaşmaya hazırlanıyor.