Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Dele Alli, İngiltere'ye dönmeye hazır. Ancak orta saha, bu sezon eski kulübü Everton'da forma giyemeyecek.

Alli, Everton'a dönmeye hazırlanıyor

Bu sezon Everton için oynayamaz

Beşiktaş'ta gözden düştü

NE OLDU? Beşiktaş'a geçen yılın ağustos ayında kiralık olarak transfer olan Dele Alli, siyah-beyazlı kulübün gözünden düştü. İngiliz yıldız şu anda, Beşiktaş'ta oynarken yaşadığı bir sakatlık nedeniyle Everton sağlık ekibi tarafından incelenmek için İngiltere'ye dönmek üzere. Ancak Sky Sports'a göre Alli, bu sezon Everton için de forma giyemeyecek.

BÜYÜK RESİM: İngiliz orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve sadece 713 dakika forma giydi. Beşiktaş, ocak transfer döneminde Alli'nin kiralık sözleşmesini feshetmeyi bile planlamıştı, ancak sözleşmesinde fesih maddesi olmaması nedeniyle bu plan gerçekleşmedi.

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