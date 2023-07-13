Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Everton’dan kiraladığı ancak verim alamayıp yolları ayırdığı İngiliz futbolcu Dele Alli çarpıcı açıklamalara imza attı. Çocukken annesinin arkadaşlarından biri tarafından tacize uğradığını aktaran Alli, Manchester United’ın unutulmaz savunma oyuncusu Gary Neville’e verdiği röportajda alkol ve uyuşturucu sorunu yaşadığını belirtti.

“Altı yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem bir alkolikti.

Daha sonra disiplin içine girmek için Afrika’ya gönderildim ve ardından yeniden İngiltere’ye döndüm. Yedi yaşındayken sigara içmeye, sekiz yaşında uyuşturucu ticareti yapmaya başladım. Yaşı büyük biri bisiklet süren bir çocuğu kimsenin durdurmayacağını söylemişti ve futbol topuyla gezerken uyuşturucu taşımaya başladım.

11 yaşına geldiğimde ise yan mahalleden bir erkek tarafından köprüden sarkıtıldım.

12 yaşına geldiğimde annem beni evlatlık vermeye karar verdi ve hayatım bu noktadan sonra değişti. Harika bir aile tarafından evlat edinildim.

Kesinlikle daha iyisini isteyemezdim. Onlar inanılmazdı ve bana gerçekten çok yardımcı oldular. Yine de onlarla yaşamaya başladığımda kendimi onlara açmak zordu çünkü benden kolayca vazgeçebileceklerinden korkuyordum. 12 yaşından itibaren onlarla kalmaya başladım ve hayatımın geri kalan bölümü 16 yaşında ilk profesyonel maçıma çıktığımda başladı”