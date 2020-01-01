Del Piero: "Pirlo, Zidane'dan daha başarılı olabilir"

Alessandro Del Piero, eski takım arkadaşının Juventus'ta teknik direktörlük görevine getirilmesini yorumladı...

'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, teknik direktörlük görevine getirilen eski takım arkadaşı Andrea Pirlo'nun kulüpte başarılı olacağına inanıyor.

Sky Italia'ya açıklamalarda bulunan Del Piero, Pirlo'nun bu göreve getirilmesini kendisinin de beklemediğini anlatırken, "Açıkçası ben de Juventus yönetiminden bu hamleyi beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Kulübün U-23 takımının başına geçmesini doğru bulmuştum. Şimdi bir seviye daha atlamış oldu." dedi.

Del Piero, Pirlo'nun yeni görevinde başarılı olacağına inandığını da anlatırken, "İtalya'da son dönemlerde Filippo ve Simone Inzaghi, Gennaro Gattuso gibi harika oyuncular ciddi tecrübeleri olmadan teknik direktörlüğe atıldı ve çok başarılı oldu. Zidane ile Pirlo'yu kıyaslamak pek adil olmaz ama Pirlo, Zidane'dan daha başarılı olabilecek her şeye sahip. Kulübü, oyuncuları ve yöneticileri de yakından biliyor." diye konuştu.