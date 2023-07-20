DeAndre Yedlin, takım arkadaşı Leonardo Campana'ya cömert bir jest yapan Lionel Messi'nin Inter Miami'nin WhatsApp grubundaki mesajını açıkladı.

Inter Miami, Messi'nin transferini resmen duyurdu

Taraftarlar, sağanak yağışa rağmen Messi'nin törenine akın etti

Messi, takım arkadaşı için bilet buldu

NE OLDU? Arjantinli kaptan, pazar günü DRV PNK Stadyumu'nda nihayet Inter Miami taraftarıyla buluştu ve basına tanıtıldı. Tören yoğun ilgi gördü ve Inter Miami futbolcuları bile bilet bulmakta zorlandı. Inter Miami oyuncusu Campana, yedi Ballon d'Or sahibi yıldızın törenini kaçırmak istemiyordu ve bilet aramaya başladı. Campana, Inter Miami'nin WhatsApp grubundan bir bilet istedi ve Messi, takım arkadaşının imdadına yetişti.

NE SÖYLENDİ? Mesajı ortaya çıkaran Yedlin, gazetecilere verdiği demeçte konuyu şu sözlerle anlattı: "Pazar günü Campana bilet arıyordu ve gruba mesaj attı. Messi'nin grupta olup olmadığını bile bilmiyordum. Ama Messi hemen cevap verdi ve, "Kaç tane bilete ihtiyacın var?' yazdı. Hem de anında. Bunu görünce, 'Vay canına!' dedim. Ne demek istediğimi anladınız. Daha sadece üç gündür birbirlerini tanıyorlar."

BÜYÜK RESİM: Messi, Inter Miami oyuncusu olarak ilk maçına 21 Temmuz'da Meksika ekibi Cruz Azul'a karşı Ligler Kupası açılış maçında çıkacak. Maçın bilet fiyatları şimdiden tavan yaptı.

İKİ FOTOĞRAF:

Getty Images

SIRADA NE VAR? Inter Miami, MLS'te 21 Ağustos'ta Charlotte FC'ye karşı oynayacak. Messi'yi izlemek için bilet talebi artmaya devam edecek. Bu maç için biletlerin yaklaşık 288 dolardan satıldığı bildirildi.