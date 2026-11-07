Tottenham'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi, Premier Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Leeds United savunmacısı Jayden Bogle'ın, Spurs'ün kanat oyuncusu Mathys Tel'in sakatlanmasına yol açan sert müdahalenin ardından kırmızı kart görmekten kurtulmasına çok sinirlendi.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Elland Road Stadı'nda oynanan ve her iki takımın da fileleri sarsamadığı maçta, geniş çaplı itirazlara neden olan bir pozisyonda VAR'ın araya girmesiyle tartışmalı bir hakem olayı yaşandı.

21 yaşındaki Tel, Bogle'ın orta sahanın çizgisine yakın bir noktadaki sert müdahalesinde aşil tendonuna basması sonucu şiddetli acılar çekti.

Müdahalenin sertliğine rağmen, Leeds'in sağ beki sarı kart bile görmedi; hakem Jon Brooks da VAR hakemi Tony Harrington'ın yaptığı uzun incelemenin ardından pozisyonu izlemek için inceleme ekranına gitmedi.

Premier Lig maç merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bogle'ın Mathys Tel'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterilmemesi yönündeki hakem kararı incelendi ve VAR hakemi kararın doğruluğunu teyit etti."

Açıklamada VAR hakeminin sözlerine şöyle yer verildi: "Sahadaki hakemin kırmızı kart çıkarmama kararını teyit ediyorum. Müdahaleye doğru çok büyük bir hızla atılma söz konusu değildi, ayrıca adımlarını topa doğru attı. Müdahalenin dikkatsizce olduğunu teyit ediyorum."

Tel'in maça devam etmeye çalışmasına rağmen sahayı terk etmek zorunda kalmasıyla Tottenham içindeki öfke daha da arttı. Oyuncunun, uluslararası ara öncesinde Fransa Milli Takımı kadrosuna katılmaya çok yaklaştığı, ancak davet edilmediği de biliniyor.

Bayern Münih'in eski oyuncusu sahadan çıkarken De Zerbi'nin yüzündeki öfke açıkça görüldü; teknik direktör, ilk yarının bitmesine iki dakika kala onun yerine Dominic Solanke'yi oyuna sürdü.