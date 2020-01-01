De Ligt: Ronaldo jenerasyonunun en iyisi

Juventus forması giyen Hollandalı stopler Matthijs de Ligt, dünya yıldızı takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan övgüyle söz etti.

devi 'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, 'nun döneminin en iyi futbolcusu olduğunu dile getirdi.

Tuttosport'a konuşan Hollandalı futbolcu, takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:

"Ronaldo, kendi jenerasyonunun en iyisi ve genç oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Onu izleyerek kendi oyunumu geliştirmeye çalışıyorum çünkü antrenmanlarda bile inanılmaz bir yoğunlukta çalışıyor ve gerçekten 35 yaşında olup olmadığını merak ediyorsunuz."

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Daha fazla takım

"Çok iyi bir takımımız var. Takımdaki en eğlenceli isimler Güney Amerikalı olanlar. Ronaldo dışında Paulo Dybala ve Rodrigo Bentancur'dan çok etkileniyorum. İkisinin de harika bir tekniği var. Özellikle Rodrigo'nun değeri küçümseniyor, önünde muhteşem bir geleceği var."

Ronaldo'nun yanı sıra Gianluigi Buffon'dan da çok ilham aldığını belirten De Ligt, "Gigi benim babam bile olabilir... 42 yaşında! Düşünebiliyor musunuz? Onu oynarken izlediğiniz zaman 30 yaşında olduğunu düşünürsünüz. O çok üst düzey bir futbolcu, benimle de çok ilgileniyor. Ondan çok şey öğreniyorum" dedi.

Hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt getiren genç oyuncu, "Benim hakkımda çok fazla şey konuştular. Gerçek şu ki ben burada çok mutluyum ve her gün olağanüstü oyuncularla antrenman yapma şansım oluyor. Kendimi her gün geliştirdiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.