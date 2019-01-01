De Ligt: Juventus'a transfer olabilirim

Barcelona ve Manchester United'ın peşinde olduğu De Ligt, Juve'ye yeşil ışık yaktı.

'ın genç savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ten transfer süreciyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

De Ligt'in takım arkadaşı Frenkie de Jong'a imzayı attıran , genç stoperle de anlaşarak Ajax'ın en önemli iki yeteneğini de transfer etmiş olmak istiyor. Fakat De Ligt için ciddi girişimlerde bulunan iki takım daha var: ve .

Konuyla ilgili Tuttosport'un sorularını yanıtlayan 19 yaşındaki stoper, "Juventus'a transfer olabilirim ama benimle ilgilenen başka takımlar da var. Doğru zamanda neler olacağını göreceğiz. Şu an için sadece Ajax'a odaklanmış durumdayım. Menajerim Mino Raiola gerisini halledecektir." şeklinde konuştu.

De Jong'un kendisiyle Barça'ya gelmesi için konuşmadığını ifade eden De Ligt, Juventus'un tecrübeli savunmacıları Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'yi övdü.

"Chiellini'ye gerçekten hayranım. Çok güçlü bir stoper ve tarihin en iyilerinden biri. Bonucci'yi de çok beğeniyorum. Avrupa'daki en iyi stoper ikilisi onlar. Benim gibi genç bir oyuncu için örnek alınası kişiler."

De Ligt bu sezon Ajax formasıyla 42 maça çıktı.