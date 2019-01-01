Matthijs De Ligt: Ronaldo, Juventus'a gidip gitmeyeceğimi sordu

Ajax'ın yıldız futbolcularından Matthijs De Ligt, Cristiano Ronaldo'nun kendisine Juventus'a katılıp katılmayacağını sorduğunu söyledi.

Avrupa Uluslar Ligi finalinde ve karşı karşıya geldi. Portekiz, attığı tek golle Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu olurken karşılaşma sonrası Hollanda'nın genç yıldızı De Ligt'ten önemli açıklamalar geldi.

Hollanda televizyonlarından NOS'a konuşan 19 yaşındaki genç savunmacı, maç sonunda Portekizli yıldız Ronaldo'nun, kendisine 'a transfer olup olmayacağını sorduğunu söyledi. De Ligt; "Önce ne dediğini anlamadım. Sonrasında biraz şaşırdım ve güldüm. Ama ona birşey söylemedim." dedi. Yıldız oyuncu, kaybettikleri için üzgün olduğunu ve o an bundan başka bir şey düşünmediğini de dile getirdi.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan De Ligt, geleceği ile ilgili kararını henüz vermediğini söylerken sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda nereye gideceğimi bilmiyorum. Transfer dönemi yeni başladı. Öncelikle biraz dinlenmeye ve tatile ihtiyacım var.Ondan sonra neler olduğunu göreceğiz."