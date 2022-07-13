DC United'ın başına geçen Wayne Rooney, Suarez'i istemiyor: "Takıma başarıya aç oyuncular lazım"

MLS takımının yeni patronu, Uruguaylının kendi sisteminde iyi çalışacağını düşünmüyor.

Wayne Rooney, DC United'ın başına geçerken başarıya aç oyuncular istediğini dile getirdi. DC United'ın bu sözleri Luis Suarez için söylediği bildirildi.

Rooney, bu hafta MLS kulübünün başına geçti ve kendisine olası transferler hakkında soru soruldu, ancak kadrosunu güçlendirmek için daha çok gelecek vaat eden seçeneklere bakacağını belirtti.

35 yaşındaki Suarez, geçen sezondan sonra Atletico Madrid'den ayrıldı ve kendisini 2022 Dünya Kupası öncesinde taze tutacak yeni bir kulüp arıyor.

Yakın zamanda birkaç MLS takımından teklifi aldığını söyledi.

Rooney, Suarez için ne dedi?

Bir basın toplantısında, "Luis Suarez'e çok saygı duyuyorum - o inanılmaz bir oyuncu - ama başarıya aç olan oyuncuları istiyorum" dedi.

"Bu kulübe aç ve kulübe gelmek isteyen ama aynı zamanda verecek çok şeyi olan, her maçı oynayabilecek, her antrenmana katılabilecek oyuncuların gelmesini istiyorum.

"Bu yüzden, getirmek istediğimiz oyuncuların doğru profilini belirlemek için çok çalışıyoruz ve eminim yakın gelecekte yeni transferlerle ilgili bir duyuru yapacağız."

Suarez, son zamanlarda nasıl bir performans sergiledi?

Uruguaylı yıldız, 2020-21'de Atletico Madrid'deki ilk sezonunda olağanüstüydü ve kulüp lig şampiyonluğuna giderken 21 gol kaydetti ancak geçen yıl formu düştü. 2021-22'de 10 maça daha az başladı ve 10 gol az attı.

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Olası bir MLS hamlesii için Radio Sport'a şunları söyledi: "MLS'deki pazar çok karmaşık, bazı kulüpler sizi istiyor ama yerleri yok ve bu yüzden Ocak ayında olması gerekiyor. Diğer kulüpler şimdi sizi istiyor ama ben playofflara katılma şansları olup olmadığını değerlendirmek zorundalar.

"Kapıyı kimseye kapatmıyorum ve tüm teklifleri dinledim, ancak bazı MLS takımları playofflara kalamazlarsa, sezonlarını Ekim ayının ilk haftasında bitiriyorlar ve bu benim için yararlı değil. çünkü Dünya Kupası'ndan bir ay önce dururdum ki bu benim için iyi olmaz."

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