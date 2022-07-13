Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland'ın İngiltere'ye taşınırken bir süpermarkette stok yaptığı görüldü

21 yaşındaki oyuncunun evi için bol miktarda ürün satın aldığı görüldü.

Manchester City, bu yazın başında Borussia Dortmund'dan Erling Haaland'ı kadrosuna kattı.

Norveçli oyuncu o günden sonra gündemde kalmaya devam ederken bu kez ilginç bir şekilde manşetlere çıktı.

Norveçli yıldız, Manchester'da yeni evine yerleşirken yerel bir süpermarkette görüldü.

Sainsbury's'te bir araba dolusu eşyalarla dolu olan Haaland'ın alışveriş fotoğrafı, sosyal medyada viral hale geldi ve çok sayıda yorum aldı.

Bir kullanıcı, Pep Guardiola'nın Haaland'ın arabasındaki devasa şişe ketçaptan mutlu olamayacağını belirtti.

Eski Borussia Dortmund forveti, çok çeşitli bir satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bazı ev ihtiyaçlarının yanı sıra çeşitli gıda maddelerini de stokladı.

Sepetinde kaseler, kahve makinesi, atık kağıt sepetleri, su ısıtıcısı, bardaklar, tuz ve çok daha fazlası vardı.

Official: Erling Haaland shops in Sainsburys. pic.twitter.com/e3uhGqelYV — Tom Young (@TomYoungSJ) July 12, 2022

Sosyal medya yorumları

Bazı Twitter kullanıcıları futbolcunun sadece bazı işlerini yapmaya çalışırken bu şekilde fotoğraflanmasının doğru olup olmadığını tartıştı. Bazıları ise sadece ne satın aldığını yorumladı.

21 yaşındaki oyuncunun evi için bol miktarda ürün satın aldığı ve gelecekte Real Madrid'e transfer olacağını düşündüren şakalar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Bir kullanıcı, "Yakında Madrid'e gideceği düşünülürse, 'ev eşyaları' satın alması şaşırtıcı..." tweetini attı.

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