Kariyerinin son bölümünde Real Sociedad forması giyen David Silva, Kanarya Adaları'ndaki bir festivalde kavgaya karıştı.

Manchester City'nin efsane oyuncusu David Silva, bir müzik festivali için bulunduğu Kanarya Adaları'nda festival sırasında çıkan bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle yaklaşık 1000 sterlin para cezasına çarptırıldı. Haziran ayındaki Maspalomas Karnavalı'nda yaşanan bu olay yıldız oyuncunun mağdurun fiziksel bütünlüğünü bozmak suçlamasından yargılandığını ve Silva'nın mağdurun kolundan sertçe tutup, yere düşmesine neden olduğu gerekçesiyle cezalandırıldığını ortaya koydu.

Yargıç Francisco Javier Ramirez de Verger Vargas, Silva'nın müdahaesi sonrasında genç kadında travma sonrası servikal ağrı, sol dirsekte kontüzyon, sol elin ikinci parmağında yırtılma, her iki dizinde yırtılma görüldüğü yönünde bir karar bildirirken, şu anda Real Sociedad forması giyen Silva, 945 sterlin para cezasına çarptırıldı ve mağdura 453 sterlin ödemesine karar verildi.

Kardeşi de olaya karıştı

Yaşanan arbede sırasında David Silva'nın kardeşi Fernando Antonio Jimenez Silva da genç bir adamın yüzüne vururken, bir başka kadına da birkaç darbe indirdiği belirtildi. Olay sırasında adı açıklanmayan üçünkü bir kişi bir başka erkeğe bıçakla yaklaşırken, söz konusu kişiyi yaralamakla tehdit etti ve sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı.

Üç sanık da olaydaki rollerini kabul ederken, bu ayın başlarında bir ziyaret için City'nin antrenman tesislerini ziyaret eden Silva, hakkındaki para cezalarını ödemeye karar verdi.