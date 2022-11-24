David Seaman: Ronaldo Arsenal için harika bir transfer olabilir

Arsenal'in unutulmaz ismi, Mikel Arteta'nın Portekizli oyuncuyu kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Arsenal'in ve İngiliz futbolunun efsane kalecilerinden David Seaman, Manchester United ile kontratı feshedilen Cristiano Ronaldo'nun Londra ekibi için harika bir transfer olabileceğini söyledi.

Portekizli oyuncunun Mikel Arteta'nın takımının şampiyonluk şansını yükselteceğini belirten Seaman, Ronaldo'nun haline futbola sunabileceği şeyler olduğunu söyledi.

Seaman ne söyledi?

"Ronaldo hala bitmedi ve Arsenal için mükemmel bir transfer olabilir. Manchester United hakkında verdiği röportaj çok eleştirilse de ben olsam onu alkışlardım çünkü söyledikleri United'ın gerçekleriydi. Pek çoğu bizim duymadığımız şeyler değildi. Dünyanın her yerinde başarılı oldu ve Manchester United'a sadece kulübü çok sevdiği için döndü"

Seaman'un bu yorumları golcü oyuncunun bir sonraki takımının neresi olacağı yönündeki tartışmalar esnasında gelirken, çok sayıda söylentinin de önünü açtı.

Bir Suudi Arabistan kulübünün Ronaldo'yu transfer etmek için dev bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürülürken, bir diğer Arsenal oyuncusu Bukayo Saka da Ronaldo'nun çocukluk kahramanlarından biri olduğunu açıklayarak kafaları karıştırdı.