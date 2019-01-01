David Ospina'nın önceliği Avrupa'da kalmak

Kiralık olarak gittiği Napoli'de ikinci kaleci konumuna düşen David Ospina, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermediğini ifade etti.

Bernd Leno'nun transferi sonrası Arsenal'de üçüncü kaleci konumuna düşen ve Napoli'ye kiralanan David Ospina, İtalya'da da aradığını bulamadı.

Şu ana kadar Serie A'da 10 resmi maça çıkan ve formasını 22 yaşındaki Alex Meret'e kaptıran Ospina, Radio Blu'ya yaptığı açıklamada opsiyonlarını değerlendireceğini ifade etti.

''Bu sezon düzenli olarak forma giyersem belli bir maçtan sonra Napoli, bonservisimi mecburen almak zorunda kalacak. Hiçbir şey bana bağlı değil, Napoli'nin kararını bekleyeceğim. Kulüp, geleceği çok parlak olan Alex Meret'e büyük para harcadı. O mükemmel bir kaleci, sevimli bir adam ve önü açık''

''Güney Amerika'ya dönmek benim için her zaman bir opsiyon. Ancak önceliğim, kariyerime Avrupa'da devam etmek''

Satın alma opsiyonuyla birlikte sezon başında Napoli'ye kiralanan David Ospina'nın Arsenal'deki sözleşmesi de 2020'nin Haziran ayında sona eriyor. 30 yaşındaki Kolombiyalı kalecinin geleceği merakla bekleniyor.

30 yaşındaki deneyimli kalecinin adı geçmişte sık sık Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.