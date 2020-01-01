David Luiz: Chelsea'yi her zaman çok sevdim

Brezilyalı savunma oyuncusu, eski takımı Chelsea'de oynadığı dönemde her zaman mutlu olduğunu söyledi.

Üç sezon forması giydikten sonra geçtiğimiz yaz aylarında 'e transfer olan David Luiz, bu kararı verirken hızlı davrandığını söyledi.

ESPN 'ya konuşan 32 yaşındaki oyuncu "Chelsea'de hep mutluydum" ifadelerini kullandı.

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Luiz "Arsenal'e giderken çok fazla düşünmedim. Arsenal'e gitmeden önce de Chelsea'den ayrılmaya karar vermiştim. Arsenal'in özellikle savunma açısından iyi bir dönemden geçmediğini biliyorum ama hayatımda yeni bir şeyler olmasını istedim" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Arsenal dönemine de değinen Luiz "Unai Emery ile birlikte çalışmak ilk başlarda hiç kolay değildi. Sadece adaptasyon süreci değil, Chelsea taraftarlarının kararıma yönelik verdiği tepkiler de beni çok zorladı. Chelsea'ye duyduğum saygı ve sevgi tamamen gerçekti" dedi.

2019-20 sezonunda Arsenal formasıyla 32 resmi maça çıkan David Luiz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.