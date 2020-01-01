David Luiz: Chelsea'yi her zaman çok sevdim
Üç sezon Chelsea forması giydikten sonra geçtiğimiz yaz aylarında Arsenal'e transfer olan David Luiz, bu kararı verirken hızlı davrandığını söyledi.
ESPN Brezilya'ya konuşan 32 yaşındaki oyuncu "Chelsea'de hep mutluydum" ifadelerini kullandı.
Luiz "Arsenal'e giderken çok fazla düşünmedim. Arsenal'e gitmeden önce de Chelsea'den ayrılmaya karar vermiştim. Arsenal'in özellikle savunma açısından iyi bir dönemden geçmediğini biliyorum ama hayatımda yeni bir şeyler olmasını istedim" şeklinde konuştu.
Arsenal dönemine de değinen Luiz "Unai Emery ile birlikte çalışmak ilk başlarda hiç kolay değildi. Sadece adaptasyon süreci değil, Chelsea taraftarlarının kararıma yönelik verdiği tepkiler de beni çok zorladı. Chelsea'ye duyduğum saygı ve sevgi tamamen gerçekti" dedi.
2019-20 sezonunda Arsenal formasıyla 32 resmi maça çıkan David Luiz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.