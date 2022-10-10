Uzun bir süredir Manchester United forması giyen İspanyol kaleci David De Gea sona erecek olan kontratını yenilemek istiyor.

Old Trafford'daki kontratının son senesine giren De Gea, dört kez yılın futbolcusu seçildiği takımıyla girerken, oyuncunun kontratındaki 12 aylık opsiyonun kullanılması bekleniyor. 11 yıldır Manchester United için oynayan De Gea, takımının 2-1 kazandığı Everton karşılaşmasının ardından takımda kalmak istediğini açıklarken, geleceğinin şu an için belirsiz olduğunu belirtti.

De Gea ne söyledi?

"Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için tamamen Manchester United'a odaklandım. Tabii ki uzun yıllar daha burada kalıp bu takımın formasıını giymek isterim ama bakalım gelecekte neler olacak. Burada olmaktan ve Manchester United için oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Manchester United'a Sir Alex Ferguson döneminde 2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen De Gea, İskoç teknik direktörün yönetiminde 2012-2013 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanan takımın bir parçası olmuştu.

United formasıyla 500 maça sadece iki maç uzaklıkta olan 31 yaşındaki kaleci son dönemde İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kararı doğrultusunda milli formadan uzak kalmıştı.