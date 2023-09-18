David de Gea Real Betis'e transfer olmaya yakın

Manchester United ile 10 yılı aşkın birlikteliği sona eren İspanyol kaleci, yeni takımına imza atmak üzere.

Manchester United’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan David de Gea’nın La Liga takımlarından Real Betis’e transfer olabilceği öne sürüldü. Serbest oyuncu statüsüne geçtikten kısa bir süre sonra ismi uzun süre Bayern Münih ile anılan ve Thibaut Courtois’in sakatlığının ardından Real Madrid’in de gündemine gelen De Gea, transfer dönemi sona ermesine rağmen hiçbir takımla anlaşamamıştı.

Ten Hag hataları affetmedi

Kariyerinde ilk olarak çok genç yaşta Atletico Madrid kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken De Gea, Manchester United’a vedasında duygusal anlar yaşamıştı. United’ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag’ın bir yıl daha takımda kalması beklenen De Gea’yı gönderme kararında ise dünyaca ünlü kalecinin son sezonundaki dalgalı performansı etkili oldu.

Manchester Evening News’te yer alan haberde Ten Hag’ın De Gea ile yolları kararı almasında Sevilla, West Ham ve FA Cup finalinde Manchester City karşısında alınan yenilginin etkili olduğu belirtildi. Manchester United’a Sir Alex Ferguson yönetiminde transfer edilen De Gea, İngiliz ekibinin Premier Lig’deki son şampiyonluğunda kaleyi koruyan isim olarak tarihe geçmişti.