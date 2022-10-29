Luis Enrique'nin David De Gea hakkındaki önceki yorumları, 31 yaşındaki eldivenin Dünya Kupası kadrosundan neden çıkarıldığına ışık tutuyor.

David de Gea, 55 kişilik geçici kadrodan çıkarıldı

Manchester United'ın kalecisi, beş kalecinin bulunduğu listede yer almadı

İspanya ile toplamda 45 maça çıkan deneyimli eldiven, ikinci planda

NE OLDU? İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'nin David de Gea'yı 55 kişilik geçici kadrodan çıkarmasının ardından 31 yaşındaki eldivenin milli takımdaki pozisyonunda değişklik yaşandı. Manchester United'ın kalecisi, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almayacak. AS'ın bilgilerine göre, beş kalecinin yer aldığı Dünya Kupası kadrosunda David Raya, Unai Simon, Robert Sanchez, Kepa Arrizabalaga ve David Soria yer alırken David De Gea'ya yer çıkmadı.

NE SÖYLENDİ? Luis Enrique, geçtiğimiz Mart ayında De Gea hakkındaki açıklamalarında şunları söylemişti. "Dürüst olmak gerekirse üç kalecim var ve üçüyle de problemim yok. Bir kaleci oyuna başlamalı ve ilk üstünlüğü sağlayıp hava oyununa hükmetmeli. Bana huzur ve sakinlik veren bir kaleciye ihtiyacım var. Bu onların hata lüksünün olmadığı anlamına gelmiyor, hatalar futbolun bir parçası. Ancak sahada ne ürettikleri benim için çok önemli."

İSPANYA'YI NE BEKLİYOR? 21 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası'na hazırlanan İspanya, Kosta Rika, Japonya ve Almanya ile birlikte E Grubu'nda mücadele verecek.