Dünyanın en iyi kalecilerinden biriyken sona eren kontratının ardından futboldan kopan David De Gea, geleceğine ilişkin bir güncelleme paylaştı.

Manchester United ile olan sözleşmesini tamamladıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve sezonu boşta geçiren İspanyol kaleci David De Gea geleceğine ilişkin bir açıklama yaptı. Kulüpte geçirdiği 12 yılın ardından geçtiğimiz Haziran ayında, haftada 375.000 sterlinlik sözleşmesinin sona ermesiyle beraber İngiliz ekibine veda eden efsane kaleci, aradan geçen sürede yeni bir takımla anlaşmasa da futbola döneceğinin sinyallerini verdi.

Hayranlarına mesaj gönderdi

De Gea şu anda 33 yaşında ve bazı taraftarlar bu sezon üst düzey bir takım tarafından alınmamasının ardından emekli olup olmayacağını merak ediyor olabilir. Ancak De Gea sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda geri dönme sözü verdi. Sosyal medya hesabından antrenman yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan İspanyol eldiven, “Geri döneceğim” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

De Gea'nın meydan okuyan mesajı, kramponlarını asmayı düşünmediğinin ve hala sunacak çok şeyi olduğunu düşündüğünün en açık göstergesi olarak yorumlandı. halefi Andre Onana'nın Old Trafford'daki hayatına zor bir başlangıç yapmasının ardından 2023'ün sonlarında United'a sansasyonel bir dönüş yapabileceği öne sürülen De Gea, buna rağmen geri dönmemişti. Bir başka Premier Lig kulübü olan Nottingham Forest da Ocak ayında De Gea ile sözleşme imzalamak istemiş ancak son gün Strasbourg'dan Matz Sels'i transfer etmişti.