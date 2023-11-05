Manchester United'ın eski kalecisi David de Gea, Fulham galibiyetinin ardından Bruno Fernandes'e ironi yaparak destek verdi.

United, Bruno Fernandes'in son anlardaki golüyle galip geldi

De Gea, Bruno'nun Instagram gönderisine yorum yaptı

United efsanesi Keane, daha önce Fernandes'in kaptanlıktan alınması gerektiğini söylemişti

NE OLDU? De Gea, Portekizli yıldızın Fulham karşısında galibiyeti getiren golün arından, Fernandes'in United kaptanı olmaya uygun olmadığı yönündeki iddialarla alay etti. İspanyol kaleci, yıldız orta sahanın Instagram paylaşımının altına ironi yaparak, "Doğru kaptan değilsin 🤐" yazdı.

BÜYÜK RESİM: Bu yorum, Fernandes'in kaptanlıktan alınması gerektiğini iddia eden United'ın efsanevi kaptanı Roy Keane'e karşılık gibi görünüyor. Keane'in Sky Sports'taki yorumları, geçen hafta pazar günü Premier Lig'de Manchester City'nin Old Trafford'da United'a karşı 3-0'lık galibiyetinin ardından gelmişti.

Haberin devamı aşağıda

DE GEA VE UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? De Gea, yaz aylarında United'dan ayrılmasının ardından hâlâ serbest oyuncu konumunda. Bu arada Erik ten Hag'ın ekibi, dikkatlerini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag deplasmanında mutlaka kazanılması gereken maça çeviriyor.