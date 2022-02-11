David de Gea, Manchester United'da üst üste yaşanan başarısızlıkları ve talihsizlikleri, kulüp üzerine yerleştirilen bir 'lanete' bağlıyor.

2017'den bu yana kupa kaldıramayan United, son yıllarda İngiliz futbolunun zirvesindeki Manchester City, Liverpool ve Chelsea'nin bir hayli gerisinde kaldı.

2011'den bu yana United forması giyen De Gea, Sir Alex Ferguson'la kariyerinin son iki yılında çalışma fırsatı yakalamıştı. Deneyimli eldiven, efsane menajerin ardından takımın başına geçen isimlerin neden bu kadar başarısız olduğuna açıklama getirmekte zorlanıyor.

Ne söyledi?

El Pais'e konuşan De Gea, takımın bir türlü doğru rotayı bulamayışını doğaüstü sebeplere dayandırdı.

"Bence birileri üzerimize bir lanet yaptı. Gerçek şu ki, neler olduğunu bilmiyorum, gerçekten bir fikrim yok."

"Herkes bana bunun sebebini soruyor. Takım arkadaşlarımla da konuşuyoruz ve herkesin tek söylediği şu: 'Neler olduğunu anlamıyoruz'."

"Daha büyük kupalar, büyük şampiyonluklar için mücadele etmeliydik, bu takım neden işlemiyor, bilemiyorum."

Ronaldo'nun denklemdeki yeri

Sezon başında takıma katılan Cristiano Ronaldo, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla takımın elde ettiği galibiyetlere önemli katkıda bulundu.

Devler Ligi'nde beş maçta altı gol kaydeden Portekizli, toplamda ise 26 maçta 14 gol ve üç asistle oynadı.

"Onu kapıdan içeri girerken görmek bile, onunla aynı seviyede olduğunuzu göstermek için sizi motive ediyor. Çok sıkı çalışıyor ve kendine karşı hayli acımasız."

"Geçmişe göre daha sakin, ama o bir makine. Takımdaki herkes için iyi bir örnek, çünkü zirvede uzun yıllar kalabilmek için neler yapmanız gerektiğini gösteriyor."

Kurtarış sayısında zirvede

De Gea, Premier Lig'de yaptığı 83 kurtarışla, ikinci sıradaki Leeds kalecisi Illan Meslier'in 13 kurtarış önünde bu kategorinin zirvesinde yer alıyor.

United'ın rakiplerine olması gerekenden çok daha fazla gol pozisyonu verdiğini söyleyen De Gea, bu istatistikte ilk sırada olmaktan memnun değil.

"Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Rakipler bize karşı çok fazla fırsat yakalıyor. Ama benim işim bu; gollere engel olmak ve takıma katkıda bulunmak. Bu açıdan iyi bir sezon geçiriyorum."

"Ralf Rangnick bizden agresif olmamızı, daima baskılı oynayıp rakibin üzerine gitmemizi istiyor."

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