David Beckham yeniden Manchester United’a dönebilir

İngiliz basını efsane futbol adamının Manchester United’daki yeni oluşumda rol alabileceğini öne sürdü.

İngiliz basını efsane futbol adamının Manchester United’daki yeni oluşumda rol alabileceğini öne sürdü.

Premier Lig’de eski günlerini arayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a mağlup olan Manchester United’ın satışına ilişkin süreç devam ederken, kulübün efsane ismi David Bechkham’ın da yeniden Old Trafford’a dönüşü gündeme geldi.

talkSPORT’ta yer alan haberde Inter Miami’nin sahibi olan efsane futbol adamının yeniden United çatısı altına girebileceği kaydedildi.

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11 yıl forma giydi

Man Utd'yi satın almak için Sir Jim Ratcliffe ile yarışan Katarlı bankacı Şeyh Jassim'in teklifinde başarılı olması halinde Beckham'a Old Trafford'da bir elçilik görevi teklif edeceği ifade edildi.

Beckham’ın Manchester United’daki kariyeri yıldız ismin Netflix’teki belgeselinin yayıma girmesinin ardından yeniden ilgi odağı olmuştu.

1992’den 2003 yılına dek 11 yıl boyunca Manchester United forması giyen Beckham’ın Katar ile ilişkisi 2013'te QSI'nin sahibi olduğu Paris Saint-Germain'le kısa süreli bir sözleşme imzalamasıyla başlamıştı.

48 yaşındaki Beckham Pazar gecesi Formula 1'in Katar Grand Prix'sine konuk olurken, Körfez ülkesinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda elçi olarak görev almıştı.