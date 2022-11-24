David Beckham Manchester United'ı satın almak için çalışmalara başladı

Kırmızı Şeytanlar'ın efsane oyuncusu 7 numarası olarak çıkış yaptığı kulübün sahibi olarak geri dönebilir.

Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsane ismi David Beckham'ın Manchester United'ı satın alabilmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Financial Times'ta yer alan haberde Beckham'ın, Glazer ailesinin United için stratejik alternatiflerin değerlendirilebileceği yönündeki açıklamasının ardından görüşmelere başladığı kaydedildi.

Manchester United'ın mevcut değerinin 4-7 milyar sterlin aralığında olduğu tahmin edilirken, Beckham'ın bu satın almayı tek başına karşılaması oldukça zor görünüyor.

Anlaşma uzak görünüyor

Unutulmaz 7 numaranın buna rağmen kulübün sembol isimlerinden biri olması Beckham'ı potansiyel konsorsiyumların en önemli isimlerinden biri haline getiriyor.

Şu an için devam eden görüşmelerde herhangi bir anlaşmanın oldukça uzak göründüğü bilinse de INEOS'un United taraftarı milyarder sahibi Sir Jim Ratcliffe kulübe olan ilgisini daha önce dile getirmişti.

Özel sermaye sahibi Josh Harris ve David Blitzer'in de potansiyel alıcılar arasında yer aldığı Manchester United'ı satın almak için yaz aylarında ismi Chelsea ile geçen basketbol kulübü sahipleri Stephen Pagliuca ve Larry Tanenbaum da devrede görünüyor.