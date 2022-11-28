David Beckham, Lionel Messi'yi Inter Miami'ye transfer etmek için eski takım arkadaşlarını da kadroya katabilir

PSG'den sonraki takımı merakla beklenen Arjantinli yıldızın MLS'e transfer olacağı yönündeki iddialar her geçen gün artıyor.

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Arjantin bu doğrultudaki macerasını sürdürürken, takımın yıldızı Lionel Messi'nin geleceği de belirsizliğini koruyor.

The Athletic'in birkaç hafta önce David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'ye transfer olabileceğini öne sürdüğü Messi'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınından The Times da bu transfer gelişmesine değinirken, İngiliz futbolunun efsane ismi David Beckham'ın bu transferdeki rolüne değindi.

2022 Dünya Kupası'nda Katar'ın elçisi olarak görev yapan Beckham'ın eski bir PSG oyuncusu olarak bu kulüple olan iyi ilişkileri öne çıkarken, Beckham'ın Adidas ile yaptığı anlaşma da Messi ile doğrudan ilişki kurmasını sağlıyor.

Tüm bunlara rağmen Messi'nin menajeri ve yakın çevresi Inter Miami ile herhangi bir görüşmenin yapılmadığını vurgulayarak bu transferin kolay olmayacağının sinyallerini vermiş durumda.

Eski takım arkadaşlarıyla buluşabilir

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre PSG yönetiminin takımda kalması yönündeki isteğine rağmen Ligue 1'de kalma konusunda kararsız olan Messi, The Times'a göre Inter Miami'ye büyük fedakarlıklar yaptırabilir.

MLS ekibinin Messi'nin yanı sıra Arjantinli oyuncunun oyun tarzına uygun, yakın arkadaşlarını da kadroya katabileceği iddia edilirken, öne sürülen isimler şu anda boşta olan Luis Suarez ve Como forması giyen Cesc Fabregas oldu.

Öte yandan Barcelona'nın kaptanı Sergio Busquets'in de Ocak ayında MLS'e transfer olabileceği yönündeki iddialar her geçen gün artarken, Inter Miami'nin bu transfer için istekli olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Barcelona'da Xavi yönetiminde takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Busquets'in yaz transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılması sürpriz olarak nitelendirilecek olsa da Messi'nin Inter Miami'de eski takım arkadaşlarıyla buluşacağı yönündeki iddialar her geçen gün artıyor.