Southampton Teknik Direktörü Nathan Jones, yıldız oyuncusu James Ward-Prowse'un frikikten bir gol daha atması halinde David Beckham'ın frikik golü rekorunu kıracağını söyledi. Goodison Park'ta 2-1 kazandıkları karşılaşmada skoru eşitleyen golü atan Ward-Prowse'yi öven Jones, oyuncusunun takımı adına kritik bir gol attığını söyledi.

"Olağanüstü bir oyuncu ve harika bir iş çıkartıyor. Kulübe ilk geldiğimde onunla yaptığım ilk görüşme İngiltere Milli Takımı'na seçilemediğini öğrenmesinin 10 dakika sonrasındaydı.

Buna bir karşılık vermesi gerekiyordu.

Onu artık oldukça motive ve azimli bir şekilde görüyoruz. Beckham'a ait rekoru kıracağına eminim.

Bence birkaç yıl daha Premier Lig'de oynayacak ve performansı bu çizgide devam edecek. O şu ana gördüğüm en iyi frikikçilerden biri ve birinci sınıf vuruşlar yapıyor"