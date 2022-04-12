'Packing' ve 'impect' futbolda ne anlama geliyor?

Futbolda son dönemde istatistik kullanımı artıyor. Bu artışla beraber oyun hakkında daha çok veri ve bilgi sahibi oluyoruz.

Yeni jenerasyon teknik direktörler de farklı istatistikleri sahanın içine entegre ederek oyunu anlamaya ve taktikler ouşturmaya çalışıyor.

Son olarak Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, bu yeni denebilecek bir istatistik kavramından bahsetti:

"İstatistiklere baktığınız zaman Almanya'dan bir şirketle çalışıyoruz Impect diye. Packing ve Impect. 'Kaç oyuncuyu oyundan düşürüyorsun?'. Benim en çok değer verdiğim istatistik. Benim attığım pasın değeri var mı? Gerçek istatistik bu."

Peki, nedir bu Packing ve Impect? GOAL Türkiye sizin için açıklıyor.

Packing nedir?

Alman defansif orta saha oyuncuları Stefan Reinartz ve Jens Hegeler'i, bu istatistik alanının kurucu babaları olarak sayabiliriz.

Packing'i Türkçeye kabaca 'paketleme' olarak çevrilen bu kavramı oyundaki bir anın kalitesini, ister pas ister top sürme olsun, ölçen yeni, nesnel bir metrik olarak tanıttılar.

Packing, "başarılı paslar" veya "başarılı driplingler" gibi geleneksel istatistiklerin başarısız olduğu durumlarda pas veya top sürmenin değerini ölçmeye çalışan bir ölçümdür.

Örneğin, bir oyuncu veya takım herhangi bir oyunda %95 pas başarısı kaydedebilir, ancak bu bize paslarının kalitesi ve amacı hakkında çok az şey söyler. Aynısı top sürme için de geçerlidir.

Packing'de, bir pas veya dripling tarafından 'baypas edilen' rakip oyuncu sayısı, geçilen rakiplerin bir skorunu oluşturmak için bir araya toplanır. Bu puan, topu geçen veya dripling yapan oyuncuya ve takımına verilir.

Bir pas için, hareketlerini ve kontrolünü hesaba katarak topu alan oyuncuya aynı puan verilir. Yalnızca başarılı dikey ve çapraz paslar ile başarılı driplingler sayılır.

Sözü fazla karıştırmadan açıklamak gerekirse, packing istatistiğinde yaptığınız etkiye bakılır. Kendi yarı sahanızda rakibi tehdit etmeden iki stoperiniz arasında yaptığınız pas puansal anlamda bir değeri yoktur, yüzde 100 pas başarı oranına sahip olsanız dahi.

Öte yandan oyuncularınızın attığı 'riskli' pasların puanı yüksektir ve sizi oyunun asıl amacı olan gole daha çok yaklaştırır. Öyle ki packing istatistiğinde puan yüksek bir pas veya dripling ile birkaç rakip oyuncuyu alt etmeyi başarmışsınızdır.

Sistem ayrıca oyuncuların topu almakta ne kadar iyi olduğunu da ölçer. Arsenal dönemi Mesut Özil ve Olivier Giroud ikilisini hatırlayalım.

Mesut Özil, 3 savunmacıyı geçen bir pas atıyor ve topu Fransız forvete gönderiyor. Burada Mesut Özil'in 3 savunmacıyı geçen pası oldukça yüksek bir puana sahiptir çünkü Giroud'u gol yaklaştırmıştır. Giroud'nun da topu tehlikeli bir bölgede aldığını düşünürsek puanı yüksek çıkacaktır.

Impect nedir?

Impect'in mantığını da aşağı yukarı aynı olarak açıklayabiliriz. Impect ile packing arasındaki farklılığı oyunun bölgesi oluşturuyor.

Orta sahayı geçmek ile defansı geçmek aynı mıdır?

Öyle ki savunmadan orta sahaya ile orta sahadan forvete atılan bir pas genel anlamda bir packing'dir. Ancak kabaca düşündüğümüzde forvete atılan topun oyun içindeki etkisi daha yüksektir.

Puanlama olarak ele alalım. Bir rakip defans oyuncusunu alt etmek 3 puan iken forvet oyuncusunu pasla geçmek 1 puandır. 4 defans oyuncusunu attığınız bir pasla geçerseniz 12 puan alabilirsiniz.

Özet

Packing, eski Bayer Leverkeusen'li takım arkadaşları Stefan Reinartz ve Jens Hegeler tarafından icat edildi.

Etkili oyun anlarına sayısal değerler atayan bir sistemdir.

Pas veya dripling ile oyun dışı kalan oyuncu sayısı ne kadar fazlaysa, skor o kadar yüksek olur.

Bir takımın geride bıraktığı toplam rakip sayısına Packing Oranı denir.

Real Madrid'den Toni Kroos, maç başına ortalama 82 rakibi geride bırakarak Avrupa'nın bu alanda en başarılısı.

İlk olarak Alman yayıncı ARD tarafından Euro sırasında bir ekran metriği olarak kullanıldı.

Yazılım, Köln merkezli IMPECT şirketi tarafından geliştirilmektedir.