Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez'in kız arkadaşı, çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Dünyaca ünlü kulüplerin futbolcuları, zaman zaman saha dışında magazinsel konularla da gündeme gelebiliyor. Son dönemde alışılanın aksine bu kez bu konularla ilgili gündeme gelen kişi Cristiano Ronaldo ya da sevgilisi değil.

Bu sefer Liverpool'un santrforu Darwin Nunez, sıradışı bir olayla gündemde.

Ne oldu?

Nunez'in kız arkadaşı Lorena Manas'ın sosyal medyada yaptığı cinsel içerikli şaka, gündeme oturdu. Manas, Liverpool golcüsü ile birlikte suşi yerden çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Manas, fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaşarak, "En çok yemeyi sevdiğim iki şey" yazdı. Bu cesur cinsel içerikli paylaşım, özellikle Liverpool taraftarlarının dikkatini çekti.

Darwin Nunez’i ne bekliyor?

Liverpool, Premier Lig’in 30. haftasında Arsenal’i konuk edecek. 9 Nisan Pazar günü oynanacak maç, saat 18.30’da başlayacak.

Son lig maçında Chelsea’ye karşı ilk 11’de başlayan Nunez, kritik mücadele süre alıp fileleri havalandırmayı umacak.