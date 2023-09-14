Liverpool’un unutulmaz orta saha oyuncusu Danny Murphy, ismi Almanya Milli Takımı ile anılan Jürgen Klopp’un Liverpool’daki görevinden ayrılması halinde İngiliz ekibinin Roberto De Zerbi’yi tercih etmesi gerektiğini söyledi. Hansi Flick’in Almanya’daki görevinden kovulmasının ardından yaşanan bu gelişme, İngiltere’de çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.
Ne söylendi?
talkSPORT’a konuşan Murphy, Klopp’un muhtemel ayrılığı halinde en doğru seçeneğin Brighton’da oynattığı futbolla dikkat çeken De Zerbi olduğunu belirten Murphy, İtalyan teknik direktörün Premier Lig’i her geçen gün biraz daha tanımasının da hem Liverpool hem de De Zerbi açısından büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.
“Klopp’un ayrılması konusunda endişeli değilim çünkü yerine geçebilecek birini tanıyorum. Bence De Zerbi mükemmel bir seçim olur.
Zamanı geldiğinde görevi devralmak için hazır olacak.
Harika futbol oynatıyor ve güçlü bir karaktere sahip. Şimdi Brighton ile ligi iyice tanıyor. Ondan daha iyi bi aday göremiyorum.
Gelecek maç
Futbolda her şey çok çabuk değişir. Yani gelecek yıl bu zamanlar ayın yıldızı başka biri olabilir ama bence De Zerbi gerçekten Liverpool’u çalıştırabilecek kaliteye sahip. Gerçek bir duruşa sahip ve takımlarının oyun tarzından hoşlanıyorum.