Jürgen Klopp’un Almanya Milli Takımı ile anılması Liverpool’un unutulmaz orta saha oyuncusunu endişelendirmedi.

Liverpool’un unutulmaz orta saha oyuncusu Danny Murphy, ismi Almanya Milli Takımı ile anılan Jürgen Klopp’un Liverpool’daki görevinden ayrılması halinde İngiliz ekibinin Roberto De Zerbi’yi tercih etmesi gerektiğini söyledi. Hansi Flick’in Almanya’daki görevinden kovulmasının ardından yaşanan bu gelişme, İngiltere’de çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi.

Ne söylendi?

talkSPORT’a konuşan Murphy, Klopp’un muhtemel ayrılığı halinde en doğru seçeneğin Brighton’da oynattığı futbolla dikkat çeken De Zerbi olduğunu belirten Murphy, İtalyan teknik direktörün Premier Lig’i her geçen gün biraz daha tanımasının da hem Liverpool hem de De Zerbi açısından büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.