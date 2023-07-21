Premier Lig devi Manchester United'ın ısrarla istediği Danimarkalı Haaland'dan kötü bir haber geldi.

NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar, 20 yaşındaki forveti alma konusunda istekli olsa da Serie A ekibi oyuncusu için 70 milyon € (60 milyon £ / 78 milyon $) bir ücret talep ediyor.

Bu nedenle, Manchester United ile Atalanta arasında transfer ücreti konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Ancak Gasperini, kulübün daha fazlasını talep edebileceğini öne sürüyor.

NE DEDİLER: Gasperini, "Gidip gitmediğini bilmiyorum, piyasa öngörülemez. Kulüp için umarım 80, 90, 100 milyon € gibi bir ücretle piyasadaki değerini bulur" dedi.

BÜYÜK RESİM: Gasperini ayrıca Hojlund'a övgüler yağdırdı ve Danimarkalı Haaland lakaplı golcüsünün, "dünyanın en güçlü forvetlerinden" biri olacak niteliklere sahip olduğuna inanıyor.

Ancak tecrübeli hoca, Hojlund'un becerilerini daha da geliştirmek için Atalanta ile bir sezon daha geçirmesi gerektiğini de öneriyor.

Hojlund'un Atalanta'da bir sezon daha devam edip etmeyeceği sorulduğunda, "Şüphesiz ki büyük bir yeteneği var, ama aynı zamanda gelişmesi için de büyük bir alan var. Bu şeyler her iki anlamda da görülüyor. Kendini geliştirmek için çalışması gerekiyor, çünkü dünyanın en güçlü forvetlerinden biri olacak özelliklere sahip. Ancak rolünde yükselen genç oyuncular arasında en iyisi değilse de Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor. Burada kalması zor, ancak kalırsa onun için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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SIRADA NE VAR? Manchester United, Inter'den Andre Onana'nın transferini tamamladıktan sonra Hojlund için Atalanta ile müzakereleri hızlandıracak .

Fakat İtalyan ekibi, 20 yaşındaki oyuncu için kesinlikle nakit para istiyor ve bu durum, oyuncuyla kişisel anlaşmaya varmasına rağmen, Premier Lig devi için bir engel olabilir.