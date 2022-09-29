Danimarka'nın forma sponsoru Hummel'den Katar'a forma protestosu

Danimarka Milli Takımı'nın forma tedarikçisi olan Hummel, 2022 Dünya Kupası'nda görünür olmak istemiyor

2022 Katar Dünya Kupası'nın Avrupa temsilcilerinden Danimarka'nın forma sponsoru Hummel, Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda “sadeleştirilmiş” formalar tasarladı.

Firma yaptığı aıklamada binlerce kişinin yaşamına mal olan bir turnuvada görünür olmak istemediğini belirtti.

Hummel'in açıklaması

"Danimarka Milli Takımını destekliyoruz ama bu Katar’ı bir ev sahibi ülke olarak desteklemekle aynı şey değil. Katar’ın insan hakları sicili ve ülkenin Dünya Kupası stadyumlarının inşasında çalışan göçmen işçilere muamelesi konusunda söz söylemek istiyoruz. Sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Getirmediğinde de sözümüzü söylemek istiyoruz"

Katar 2022 Yüksek Koneyi'nin cevabı