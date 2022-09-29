Danimarka'nın forma sponsoru Hummel'den Katar'a forma protestosu

2022 Katar Dünya Kupası'nın Avrupa temsilcilerinden Danimarka'nın forma sponsoru Hummel, Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda “sadeleştirilmiş” formalar tasarladı.
Firma yaptığı aıklamada binlerce kişinin yaşamına mal olan bir turnuvada görünür olmak istemediğini belirtti.
Hummel'in açıklaması
"Danimarka Milli Takımını destekliyoruz ama bu Katar’ı bir ev sahibi ülke olarak desteklemekle aynı şey değil.
Katar’ın insan hakları sicili ve ülkenin Dünya Kupası stadyumlarının inşasında çalışan göçmen işçilere muamelesi konusunda söz söylemek istiyoruz. Sporun insanları bir araya getirmesi gerektiğine inanıyoruz.
Getirmediğinde de sözümüzü söylemek istiyoruz"
Katar 2022 Yüksek Koneyi'nin cevabı
"Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) ile sağlam ve şeffaf bir diyaloğa girdik.
Stadyumları ve diğer turnuva projelerini inşa eden 30 bin işçinin sağlık ve güvenliğine duyduğumuz hakiki bağlılığın önemsizleştirilmesini tamamen reddediyoruz.
Turnuvanın kalıcı bir sosyal miras bırakması için Katar hükümetiyle birlikte özenle çalıştık"
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