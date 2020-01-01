Daniel Maldini, Milan'daki ilk maçına çıktı

Milan'ın unutulmaz kaptanlarından Paolo Maldini'nin oğlu Daniel, kırmızı siyahlı formayla ilk maçına çıktı.

İtalya 'nın 22. haftasında , Hellas Verona'yı konuk etti.

Mücadele, Faraoni ve Hakan Çalhanoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Milan'ın unutulmaz kaptanı ve şuanki sportif direktörü olan Paolo Maldini'nin 2001 doğumlu oğlu Daniel Maldini, Castillejo'nun yerine oyuna girdi ve kırmızı siyahlı formayla ilk maçına çıktı.

Daha fazla takım

Milan'ın Maldini'leri

İtalya'nın köklü ekibi Milan'da ilk maçına çıkan Daniel'in babası Paolo ve dedesi Cesare, kulübün efsane isimleri arasında yer alıyor.

1932 yılında dünyaya gelen Cesare Maldini, aktif futbolculuk yıllarının ardından uzun yıllar top koşturduğu Milan'da antrenör, teknik adam ve sportif direktör olarak görev yaptı.

Haberin devamı aşağıda

Cesare'nin oğlu Paolo ise Ocak 1985'te henüz 16 yaşındayken sırtına geçirdiği Milan formasıyla 901 maça çıkarken unutulmaz başarılar yaşadı.

Paolo Maldini'nin büyük oğlu Christian, altyapısından yetiştiği Milan'da A takıma yükselme şansı bulamazken Daniel Maldini, Hellas Verona karşısında sonradan oyuna girerek kırmızı siyahlı formayla mücadele eden üçüncü Maldini olmayı başardı.