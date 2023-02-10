Rumen eski golcü, Türkiye'de yaşanan doğal afete duyarsız kalmadı ve yardım eli uzatarak takdir topladı.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için yardımlaşma tüm hızıyla sürüyor.

Gerek aktif gerekse eski futbolcular, Türkiye'de yaşanan trajediyi bir nebze de olsa hafifletmenin peşinde.

Beşiktaş ve Bursaspor'un eski yıldızı Daniel Gabriel Pancu da bu futbolculardan bir tanesi.

Pancu ne yardımı yaptı?

Siyah-beyazlıların eski golcüsü, 2005 yılında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan ve Beşiktaş'ın 4-3'lük galibiyetiyle sona eren derbide giydiği eldivenleri depremzedelere bağışladı.

Bilindiği gibi Pancu, söz konusu derbinin son anlarında kaleye geçmiş ve 'Kadıköy Panteri' olarak anılmıştı.

Rumen eski futbolcu, Beşiktaşlı bir kongre üyesi ile temasa geçip, derbide giydiği eldivenleri açık artırma ile satışa çıkarmak ve toplanan paranın afet bölgesine ulaştırılmasını sağlamak istediğini açıkladı.

Pancu'nun bu hareketi kısa süre içerisinde futbolseverler tarafından ilgi gördü.

Eldivenleri kim aldı?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pancu’nun eldivenlerini 500 bin liraya satın aldı. Eldiven, Beşiktaş Müzesi'ne hediye edilirken, gelen para ise depremzedelere bağışlandı.