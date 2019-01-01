Dani Alves resmen Sao Paulo’da
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36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, futbol kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.
Paris St. Germain ile sözleşmesini yenilemeyen deneyimli oyuncu, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Goal.com, Dani Alves'in Sao Paulo ile el sıkıştığını dün okuyucularına duyurmuştu.
Geçtiğimiz sezon 32 resmi maça çıkan Dani Alves, 3 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Kariyerinde kazandığı 40 kupayla futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Dani Alves, İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri sözleşmelerin kısa süreli olduğu gerekçesiyle reddetmişti.