Dani Alves resmen Sao Paulo’da

Paris St. Germain ile sözleşmesi sona eren Dani Alves, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, futbol kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.

Paris St. Germain ile sözleşmesini yenilemeyen deneyimli oyuncu, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Goal.com, Dani Alves'in Sao Paulo ile el sıkıştığını dün okuyucularına duyurmuştu.

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Geçtiğimiz sezon 32 resmi maça çıkan Dani Alves, 3 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Kariyerinde kazandığı 40 kupayla futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan Dani Alves, İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri sözleşmelerin kısa süreli olduğu gerekçesiyle reddetmişti.