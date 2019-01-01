ÖZEL | Dani Alves, Sao Paulo ile anlaştı
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2017'den beri Paris Saint-Germain'de oynayan ve sezon sonundan beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Sao Paulo ile 3 yıllığına anlaştı.
Kariyerinde kazandığı 40 kupayla futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan tecrübeli isim, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalayacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Juventus ile de görüşen Dani Alves, her iki takımında kısa süreli sözleşme teklif etmesi üzerine bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.