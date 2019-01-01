ÖZEL | Dani Alves, Sao Paulo ile anlaştı

Bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu Dani Alves, ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile anlaşmaya vardı.

2017'den beri 'de oynayan ve sezon sonundan beri kulüpsüz olan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre Sao Paulo ile 3 yıllığına anlaştı.

Kariyerinde kazandığı 40 kupayla futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu olan tecrübeli isim, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalayacak.

İtalya ekiplerinden ve ile de görüşen Dani Alves, her iki takımında kısa süreli sözleşme teklif etmesi üzerine bu görüşmelerden sonuç alamamıştı.